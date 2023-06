Portada del remake de Super Mario RPG recibe muchas críticas

Ayer todo fue total gozo con los fans de Nintendo, puesto que en su último directo se mostraron varios juegos interesantes que incluyen mucho material relacionado al mundo de Mario. El más especial fue Super Mario RPG remake, mismo que no ha tenido ningún tipo de comentario negativo respecto a su estética. Sin embargo, hay problemas con su portada.

Al poco tiempo de que se liberó el tráiler del juego, también se dio a conocer la portada del mismo para la edición física, misma que no ha sido del agrado de algunos que la presenciaron. Y es que algunos dicen que se trata de un trabajo flojo, dado que se coloca a los personajes principales con un fondo blanco y el logo por la parte de enfrente.

Sin embargo, lo que la mayoría de usuarios nuevos con la franquicia desconocen es que se trata de un tributo a la portada original de Japón, dado que es básicamente lo mismo con el fondo blanco y personajes en PNG. Sin embargo, para esos tiempos estaba bien aceptado, dado que buscaban resaltar la tecnología semi 3D que para esos momentos era lo más innovador.

La portada de Super Mario RPG para Nintendo Switch es un tributo a la portada que tuvo en Japón en el Super Nintendo.

Se ve simplona, pero está hecha asi adrede para referenciar a la original pic.twitter.com/0nWpkKIOjc — Gemelos Deluxe (de N Deluxe) (@GemelosDeluxe) June 21, 2023

Por su parte, algunos que ya conocían la portada de SNES y no Famicom, mencionan que mejor hubieran puesto de fondo el castillo de Bowser y la espada en el centro, tal cual como llegó a occidente. En cuanto a Europa, ellos no tienen demasiada queja al respecto, ya que el videojuego original por alguna razón no se lanzó en el territorio al igual que Chrono Trigger.

Recuerda que Super Mario RPG remake se lanza el 17 de noviembre en Nintendo Switch.

vía: Twitter

Nota del editor: La verdad es hacer mucho escándalo por una portada, lo importante es el juego, y al menos como se ve en los videos luce espectacular. Por favor, que se pase rápido el tiempo para ya tenerlo disponible.