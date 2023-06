Bethesda confirma exclusividad de Indiana Jones para Xbox

Durante el juicio de la FTC con Microsoft, Pete Hines de Bethesda confirmó que el próximo juego de Indiana Jones desarrollado por MachineGames será exclusivo de Xbox y PC. Hines estaba hablando sobre cómo operaba Bethesda antes y después de su adquisición por parte de Microsoft.

Reveló que Bethesda tenía un acuerdo con Disney para lanzar el juego de Indiana Jones en varias plataformas. Sin embargo, cuando Microsoft adquirió Bethesda, se modificó el acuerdo para que el juego fuera exclusivo de Xbox y PC. Microsoft ha respetado acuerdos de exclusividad anteriores, como en el caso de Deathloop y Ghostwire: Tokyo, que fueron exclusivos temporales de consola en PS5.

FTC lawyer questioning Bethesda’s Pete Hines confirms that Disney had a deal for an Indiana Jones game that’d be for multiple consoles. Hines confirms. FTC says deal was amended post-acquisition to be Xbox only for consoles.

