Primeras reacciones a Indiana Jones and the Dial of Destiny

Indiana Jones and the Dial of Destiny está generando las primeras reacciones en Cannes. La quinta y última entrega de la franquicia de larga duración se estrenó el jueves durante el Festival de Cine de Cannes 2023, brindando a los asistentes el primer vistazo a la despedida de Harrison Ford como el famoso arqueólogo aventurero, 15 años después de que El Reino de la Calavera de Cristal abriera el festival de la Riviera Francesa en 2008.

Después de la proyección del jueves por la noche, las primeras reacciones de los críticos comenzaron a aparecer en línea, y parece que los críticos coinciden en que Indiana Jones se despide de la mejor manera.

Dirigida por James Mangold (Logan, 3:10 to Yuma), quien toma el relevo del cineasta de la franquicia Steven Spielberg, Dial of Destiny cuenta con Ford junto a un elenco internacional que incluye a Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) como la ahijada de Jones, Helena Shaw; Mads Mikkelsen (Star Wars: Rogue One) como el ex nazi Jürgen Voller; Antonio Banderas (Uncharted) y Toby Jones (Captain America: The First Avenger) como los aliados de Indy, Renaldo y Basil; y John Rhys-Davies (En busca del arca perdida) regresando como Sallah. La última película de Indiana Jones llegará a los cines el 30 de junio.

A continuación, puedes ver una muestra de las primeras críticas:

“¡Redención! James Mangold redime a Indiana Jones con Dial of Destiny. Una despedida a uno de los personajes más grandes de la historia del cine. Acción, risas, encanto… todo lo que lo hace grandioso. Gracias Harrison Ford (y Phoebe Waller Bridge) por el paseo.”

RadioTimes 4/5: “En una película sobre el pasado, es apropiado que haya algunas referencias a aventuras anteriores, pero Mangold y sus guionistas no exageran con los easter eggs. De todos modos, hay suficiente iconografía: el látigo, el sombrero fedora, para asegurarte de que no olvides que estás viendo una película de Indiana Jones. El último tramo puede tomar un vuelo serio de fantasía, pero a diferencia de esos extraterrestres en El Reino de la Calavera de Cristal, de alguna manera se siente como un viaje adecuado para Indy. Tal vez la película podría haber sido más atrevida, se siente bastante segura, pero los fanáticos saldrán del cine sintiendo que su viejo héroe tuvo una última gran aventura en él.”

South China Morning Post 4/5: “A los fans de la serie de aventuras se les ofrece una película repleta de elementos característicos de Indy: acción, humor, misterio y su viejo enemigo, los nazis. El director James Mangold, en sustitución de Steven Spielberg, lleva las aventuras del personaje a un cierre satisfactorio, mientras que Ford se deleita al volver a interpretar el papel por última vez… Con algunos guiños al pasado, Dial of Destiny se siente como una travesía al estilo clásico de Indy, más que Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal de 2008, ya que intenta capturar el espíritu vertiginoso de los originales. Con una auténtica emoción tejida en la historia, no es solo la inconfundible banda sonora de John Williams la que toca las notas correctas.”

The Irish Times 3/5: “Permítanos tranquilizar una preocupación. Indiana Jones and the Dial of Destiny, que se estrenó con gran expectación en Cannes, es la mejor película de la serie en 15 años. Es una especie de cumplido decir que la película de James Mangold, hasta un final alegremente absurdo, se siente como otro episodio más en una travesura sencilla y anticuada… Nadie con dos dedos de frente comparará Dial of Destiny favorablemente con las tres primeras películas. Hay una sensación de que el proyecto lucha por mantenerse bajo el peso de su historia. Pero Mangold, director de Logan y 3:10 to Yuma, sabe cómo mantener el pie en el acelerador.”

Total Film 4/5: “La película tiene una sensación nostálgica y antigua, un emocionante viaje alrededor del mundo que enfrenta al intrépido aventurero de Ford contra los nazis una vez más. Ciertamente, compensa la extravagante El Reino de la Calavera de Cristal de 2008, con una historia más realista. Bueno, al menos hasta el último tramo… (¡sin spoilers!)”

Vía: Comicbook

Nota del editor: Lo único que me gustaría es que una plataforma de streaming tuviera todas las películas para poder maratonear al buen Indy antes de ver su última aventura. Se avecinan box sets