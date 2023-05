Epic Store te regresa dinero con cada compra a partir de hoy

A partir de hoy, cada vez que compres algo en la tienda de Epic Games, recibirás un cinco por ciento del valor de tu compra en crédito de la tienda. El nuevo programa se llama Epic Rewards. Recibirás el crédito por casi todas las compras en Epic, incluyendo juegos, aplicaciones, contenido descargable e incluso moneda virtual como V-Bucks para Fortnite. Algunas compras de suscripciones también son elegibles.

Recibirás el crédito dos semanas después de realizar una compra. El crédito se acumula con descuentos y cupones, aunque no puedes usarlo en suscripciones como Fortnite Crew. No tendrás que gastarlo en otro juego de inmediato, aunque debes tener en cuenta que cada recompensa expirará 25 meses después de que Epic la agregue a tu cuenta. Todos los usuarios serán automáticamente inscritos en el programa después de aceptar el último Acuerdo de Licencia de Usuario Final de la tienda, excepto aquellos que no pueden realizar compras en su cuenta debido a los controles parentales.

Epic está implementando el programa el mismo día en que comienza la última Mega Venta de la tienda. Los precios de muchos juegos se han reducido hasta en un 75 por ciento. Puedes encontrar ofertas en títulos como Returnal (20 por ciento de descuento), Far Cry 6 (75 por ciento de descuento), Cyberpunk 2077 (50 por ciento de descuento) y Alan Wake Remastered (60 por ciento de descuento).

La tienda también aplicará automáticamente un cupón de Epic a las compras de al menos $14.99 dólares. Esto reducirá otro 25 por ciento del precio al pagar. Esto se aplica a cualquier juego excepto FIFA 23 Ultimate Edition, Madden NFL 23 All Madden Edition y EA Sports PGA Tour Deluxe Edition. La venta se extiende hasta el 15 de junio.

Junto con el programa de recompensas y la venta, Epic continúa ofreciendo juegos gratuitos a los usuarios de forma semanal. El último título ofrecido es otro repetido, pero si aún no lo has obtenido, vale la pena adquirir Death Stranding y al menos echar un vistazo al extraño juego de Hideo Kojima.

Vía: Engadget

Nota del editor: Boom! Cuídate Steam, porque siento que Epic gana cada vez más terreno con sus estrategias de marketing, esos cupones de descuento hacen que al menos pienses en comprar un juego cada que hay ofertas.