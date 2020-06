Podrás ver Inception completamente gratis en Fortnite este fin de semana

El modo Party Royale de Fortnite es el espacio perfecto para disfrutar de conciertos y películas en compañía de decenas de personas que no pueden dejar de bailar y saltar. Como ya sabrán, Epic Games ha tenido una relación estrecha con Christopher Nolan, o al menos Warner Bros., últimamente, así que el próximo viernes tendrás la oportunidad de disfrutar de una película de este director dentro de Fortnite.

Así es, justamente como Christopher Nolan lo pretendía, podrás ver Inception, Batman Begins o The Prestige completamente gratis dentro de Fortnite el próximo viernes 26 de junio. Ahora, no todas las regiones disfrutarán de las tres películas. En el caso específico de nuestro país, podremos gozar de Inception a las 7:00 am, 7:00 pm y 10:55 pm (hora de la Ciudad de México).

En dado caso de que desees ver otra película, será mejor que sepas cómo cambiar la región de tu consola. Hablando de este battle royale, la tercera temporada de Fortnite Chapter 2 ya ha comenzado, e incluye una colaboración con Aquaman.

Vía: Epic Games