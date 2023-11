Película de Zelda y GTA 6 – Atomix Podcast 439

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te traemos toda la información relacionada a la película de The Legend of Zelda, así como a la próxima revelación de Grand Theft Auto 6. En la sección de qué hemos estado jugando esta semana, impresiones finales de Call of Duty: Modern Warfare III, y un adelanto de Dragon’s Dogma 2.