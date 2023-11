Llega el tráiler de lanzamiento de Hogwarts Legacy en Switch

En el mes de febrero se lanzó uno de los juegos más aclamados de este 2023, Hogwarts Legacy, mismo que llegó para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC para deleitar a las personas que se declaran fanáticos del mundo mágico de Harry Potter. A esto le siguió un lanzamiento también para PS4 y Xbox, los cuales han cumplido de forma satisfactoria, y finalmente, después de algunos retrasos, el lanzamiento estará llegando a Nintendo Switch a pesar de todo.

En el momento en que escribimos la nota, el juego finalmente ya se puede jugar en Japón debido al horario, y para celebrar que los usuarios de la portátil ya pueden explorar los pasillos del castillo mágico, se ha lanzado un nuevo tráiler en el que podemos ver más de la jugabilidad y cinemáticas. A esto se suma un movimiento fluido, que quienes no le tienen mucha fe a la consola quedarán algo sorprendidos.

Aquí lo puedes ver:

Para quienes aún no prueben el juego, esta es su sinopsis:

Tu personaje es un alumno o alumna del famoso colegio que tiene la clave de un antiguo secreto que amenaza con destruir el mundo mágico. Ahora puedes tomar el control de la acción y ser el centro de tu propia aventura en el mundo mágico. El legado está en tus manos.

Algo que vale la pena mencionar respecto al juego, es que por alguna razón no ha sido nominado a alguna de las categorías de The Game Awards. Esto hace pensar de manera automática que la empresa que organiza el evento no quiere problemas debido a los controversiales comentarios de la creadora de Harry Potter. Aún no hay pruebas de ellos, pero podría ser lo más lógico.

14 de noviembre. Recuerda que Hogwarts Legacy se lanza el

Nota del editor: Será una buena oportunidad para muchos el poder jugar por primera vez a este título increíble que nos sumerge en el mundo de la magia. Lo mejor, es que lo pueden probar en la Tv o también llevárselo a donde quieran.