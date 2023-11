Comparativa de Hogwarts Legacy en Switch con PS5

El pasado mes de febrero, Hogwarts Legacy llegó al PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, donde cautivó al público ofreciendo la experiencia del mundo de Harry Potter que muchos habían estado esperando por años. Sin embargo, los jugadores de Nintendo Switch han tenido que esperar casi un año para que este título llegue a sus manos. Ahora, para todos aquellos que aún tienen dudas, se ha compartido una comparativa que pone cara a cara la versión de la consola híbrida con el resto de las plataformas de actual generación.

Tras darse a conocer el primer tráiler de Hogwarts Legacy corriendo en Nintendo Switch, el usuario de YouTube conocido como Cycu1, compartió un video en donde podemos ver cómo se compara visualmente esta versión del título con la que encontramos en estos momentos en el PlayStation 5.

Como pudieron ver, la versión de Nintendo Switch cuenta con una calidad visual por debajo de lo que encontramos en el PlayStation 5, algo que tiene sentido considerando la diferencia de poder entre las dos consolas. Sin embargo, esto nunca ha sido un impedimento para aquellos que desean ver todos los juegos posibles en la plataforma híbrida.

Originalmente, Hogwarts Legacy estaba planeado para llegar al Nintendo Switch el pasado 25 de julio, pero fue retrasado hasta el 14 de noviembre de 2023. De igual forma, se dio a conocer que solo un equipo pequeño estaba a cargo de realizar este port que parecía imposible. Si bien hubo momentos en donde se rumoreaba una cancelación, especialmente por el tamaño del juego, este no será el caso.

Junto a esto, los fans han encontrado que el peso del juego no corresponde con lo visto con lo que encontramos en otras consolas. En Nintendo Switch, los usuarios que desean descargar Hogwarts Legacy, necesitarán solo 15 GB de espacio disponible, más 8 GB para el parche de día uno. En comparación, en el PlayStation 5 son necesarios casi 80 GB de memoria requerida.

Esta no es la primera vez que el Switch recibe ports que parecen imposibles. Sin embargo, la calidad de estos productos siempre es un volado. Un ejemplo de versiones cuestionables para esta consola es Mortal Kombat 1, si bien el gameplay se conserva, aunque con sus reservas, la calidad visual deja mucho que desear y es un crímen en comparación con lo visto con el resto de las versiones, algo que podemos también notar en Hogwarts Legacy.

Sin embargo, el caso contrario también es cierto. Títulos como DOOM (2016), DOOM Eternal, No Man’s Sky y más han dejado en claro que siempre es posible llevar experiencias de actual generación al Switch, siempre y cuando los estudios estén dispuestos ha hacer esto una realidad. Al final del día, lo que en realidad importa es la jugabilidad. Si Hogwarts Legacy logra correr de buena forma en Switch, sin caídas de frame y otros problemas técnicos, el resultado final puede ser considerado un éxito, aunque no muchos lo pueden ver así.

Te recordamos que Hogwarts Legacy llegará al Nintendo Switch el próximo 14 de noviembre de 2023, mientras que los usuarios de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC ya pueden disfrutar de esta entrega. En temas relacionados, puedes ver el nuevo tráiler de este título en Switch aquí. De igual forma, así se ve esta entrega corriendo en tiempo real en esta consola.

No todo tiene que estar en el Nintendo Switch. Si bien este es un gran mercado que las compañías no quieren perderse. La calidad de estos productos no siempre es la mejor. Como resultado, un juego que no solo llega tarde, sino malo, puede afectar sustancialmente las ventas, y el esfuerzo puede no valer para mucho.

