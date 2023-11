¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te contamos de todo lo que se filtró relacionado a Resident Evil 9, además de los anuncios y planes que dio Nintendo de cara al fin de año. En la sección de qué hemos estado jugando esta semana, te traemos impresiones finales de Star Ocean: The Second Story R y de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.