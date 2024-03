¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te contamos de todo lo que ha filtrado del sonado PS5 Pro y claro, muchas más noticias de los últimos días. Además, te tenemos impresiones finales del remake de Alone in the Dark y de la versión para PS5 de Hi-Fi Rush.