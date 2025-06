¿Juegos que no venden en Switch 2? – Atomix Podcast 522

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana regresamos a la normalidad de nuestro formato después del par de especiales que te presentamos. Te contamos de las noticias más importantes de los últimos días como el rumor de que los juegos no están vendiendo en Switch 2. Además, impresiones finales de Death Stranding 2: On the Beach, y precio de Borderlands 4.