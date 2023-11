Jet Force Gemini llega al Nintendo Switch Online

El servicio de Nintendo Switch Online está en constante expansión. Si bien no vemos una enorme cantidad de juegos unirse a este servicio de forma constante, siempre es grato ver que uno o más juegos clásicos estarán disponibles al alcance de todos los usuarios. De esta forma, recientemente se reveló qué uno de los trabajos más amados de Rare para el Nintendo 64 pronto se unirá al Switch.

A partir del próximo mes de diciembre, los usuarios del Nintendo Switch Online + Expansion Pack podrán disfrutar de Jet Force Gemini en la consola híbrida. Lamentablemente, por el momento no hay fecha específica para esto. Sin embargo, considerando que en Japón este título, así como GoldenEye 007, estarán disponibles el próximo 30 de noviembre, es muy probable que en nuestra región veamos esta entrega durante los primeros días de diciembre.

Adventure calls in the galaxy of Jet Force Gemini, coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members this December! #Nintendo64 pic.twitter.com/Nne8huwalW — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 22, 2023

Para aquellos que no lo han jugado, Jet Force Gemini es un third person shooter desarrollado y publicado por Rare para el Nintendo 64 originalmente en 1999. Aquí, tendrás que visitar varios planetas eliminando hormigas alienígenas, o Drones, e intentando salvar una raza llamada Tribals, la cual ha sido esclavizada por Mizar, quien representa el enemigo final y líder del ejército de Drones. Si bien este título no es tan recordado como Banjo-Kazooie o Perfect Dark, otros juegos a cargo de Rare para esta consola, Jet Force Gemini siguen siendo una experiencia muy entretenida que vale mucho la pena. Originalmente, Jet Force Gemini iba a tener una secuela, conocida como Jet Force Gemini Critical Aftermath. Lamentablemente, este título fue cancelado sin mucha explicación. Sin embargo, nada descarta que veamos un sucesor espiritual por parte de Xbox en un futuro.

El Nintendo Switch Online sigue creciendo, aunque no al ritmo que a muchos les gustaría. Durante su lanzamiento, cuando solo estaban disponibles aplicaciones del NES y SNES, entre tres y cuatro nuevos títulos llegaban a este servicio cada mes. Sin embargo, en el último año solo unen uno o dos más cada dos o tres meses. Considerando que actualmente también se encuentran a nuestro alcance Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance y SEGA Genesis, esto es una pequeña decepción.

Más juegos deberían estar al alcance de los jugadores de forma constante. Si bien la librería de títulos de Nintendo 64 que valen mucho la pena disminuye constantemente, aún hay varias experiencias en la familia del Game Boy que valen mucho la pena, y merecen estar al alcance de los usuarios de este servicio.

Te recordamos que el Nintendo Switch Online está dividido en dos. La primera opción nos ofrece el servicio básico, en donde, además del juego en línea, también están a nuestro alcance juegos de NES, SNES y Game Boy. La segunda opción es un poco más cara, pero incluye títulos de Game Boy Advance, Nintendo 64 y SEGA Genesis, así como el DLC de Mario Kart 8: Deluxe, Splatoon 2, Animal Crossing: New Horizons y más.

Ahora solo nos queda esperar al próximo mes de diciembre para que Jet Force Gemini se una a este servicio por medio de la aplicación de Nintendo 64. En temas relacionados, una nueva actualización llega al Nintendo Switch. De igual forma, una oferta interesante llega para todos los usuarios del Switch Online.

El Nintendo Switch Online es una oferta que, actualmente, vale la pena. Si bien durante su lanzamiento era difícil justificar el pago mensual o anual que este servicio requiere, hoy en día es fácil recomendarlo. No solo podemos jugar en línea, algo que aún necesita mejoras, sino que también están a nuestro alcance una enorme cantidad de juegos clásicos de Nintendo, así como de algunos third party, aunque no todos los que deberían

