Ace Combat 7 llega al Nintendo Switch

Ace Combat es una serie que asociamos principalmente con PlayStation. Si bien es cierto que algunas entregas han llegado a otras plataformas, esto es algo que se espera de los lanzamientos. De esta forma, es una sorpresa escuchar que la más reciente entrega en la franquicia llegará al Nintendo Switch este mismo año.

Así es, Bandai Namco ha revelado que Ace Combat 7 en su versión Unknown Deluxe Edition estará disponible el próximo 11 de julio de 2024 en Nintendo Switch. Esta edición no solo incluye el juego base, sino que también incluye una enorme cantidad de contenido adicional, aunque no todo. El DLC que no está presente en esta versión se podrá conseguir por separado el día de lanzamiento.

Además del juego base, Ace Combat 7: Unknown Deluxe Edition incluye el contenido descargable “Tres conjuntos de aviones originales” + “Tres misiones SP”, Parte 1 “Ace Combat 7: Skies Unknown – ADF-11F Raven Set”, Parte 2 “Ace Combat 7: Skies Unknown – Conjunto ADF-01 FALKEN”, Parte 3 “Ace Combat 7: Skies Unknown – ADFX-01 Morgan Set”, Parte 4 “Ace Combat 7: Skies Unknown – Visitante inesperado”, Parte 5 “Ace Combat 7: Skies Unknown – Anchorhead Raid”, Parte 6 “Ace Combat 7: Skies Unknown – Plan de ayuda de los diez millones”

De igual forma, aquí podremos encontrar el bono “Modo reproductor de música”, Avión jugable F-104C -Avril-, Avión jugable F-4E Phantom II, tres diseños de aviones populares de la serie anterior, y ocho emblemas populares de la serie pasada. Todo esto en un solo paquete, algo que los fans podrán apreciar.

Ace Combat 7 originalmente llegó a PlayStation 4, Xbox One y PC en el 2019, y nos presentó el ya característico simulador de batallas aéreas que ha cautivado a millones de jugadores a lo largo de todo en múltiples generaciones. Ahora solo nos queda esperar para ver si los usuarios del Switch se sumarán a este grupo de aviadores.

Recuerda, Ace Combat 7: Unknown Deluxe Edition llegará al Nintendo Switch el próximo 11 de julio de 2024. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Ace Combat 7 aquí. De igual forma, una nueva entrega en la serie ya está en desarrollo.

Nota del Editor:

Ace Combat es una serie con un extenso legado, pero que me ha eludido por años. Si bien no estoy seguro de darle una oportunidad con esta versión, no dudo que muchas más personas por fin estén dispuestos a disfrutar de este simulador de combate aéreo.

Vía: Bandai Namco