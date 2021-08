Una nueva entrega de Ace Combat ya está en desarrollo

Si eres fan de la franquicia de Ace Combat entonces te tenemos muy buenas noticias. Después de años sin tener novedades interesantes sobre la saga, el día de hoy se ha revelado que una nueva entrega ya se encuentra en desarrollo, la cual está siendo producida en conjunto por Bandai Namco e ILCA.

La noticia fue confirmada como parte de los festejos por el 25 aniversario de la saga de Ace Combat, en donde el productor de la franquicia, Kazutoki Kono, compartió un extenso comunicado respecto a este nuevo proyecto:

“Hemos empezado a trabajar en un nuevo proyecto en la saga de Ace Combat. El equipo de Project Aces evidentemente seguirá involucrado en el desarrollo de este nuevo proyecto, pero conforme celebramos los 25 años y las tres millones de copias vendidas, hemos logrado entender que tenemos todo tipo de fans. Nuestro pequeño equipo no puede con todo, así que lo hemos hecho crecer a lo grande. Por esta razón hemos decidido formar una alianza con ILCA, quienes se involucrarán mucho más en la saga de Ace Combat que nunca antes, y desarrollaran el nuevo Ace Combat. Esperamos que esta oportunidad nos permita agregar más personal al equipo de Project Aces. Más que nada, espero que los fans se alegren de saber que nuestro siguiente juego ya está en camino. Con este nuevo personal, estamos creando un nuevo Ace Combat—una nueva era. No sé en dónde estaremos en los próximos 25 años, pero la saga de Ace Combat seguirá adelante, y para todos aquellos que nos apoyan y que construyen conmigo—seguiré dando lo mejor de mí.”

ILCA es el desarrollador detrás del próximo juego The Idolmaster: Starlit Season, así como de Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl. También estuvieron involucrados en otros juegos incluyendo la producción cinemática y ambiental para Ace Combat 7: Skies Unknown, co-desarrollo gráfico en Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, y más.

