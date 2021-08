Morty, Will Smith y más skins llegarían a Fortnite

Fortnite es una celebración de la cultura pop. Si bien ya hay cientos de skins disponibles en este título, el battle royale recibirá aún más en las próximas semanas, esto si las recientes filtraciones resultan ser ciertas. De esta forma, es muy probable que Morty y Will Smith se unan a este juego en un futuro.

De acuerdo con recientes reportes por parte de filtradores como Hypex, se han encontrado archivos e imágenes que muestran la llegada de Morty en su traje de mecha. De igual forma, el Detective Mike Lowrey, el personaje de Will Smith en las películas de Bad Boys, también se unirá al battle royale.

UPCOMING "Morty" SKIN! (Again thanks to @Not0fficer for the help) pic.twitter.com/7IyIs2IeQY

UPCOMING "Will Smith" SKIN! (Huge thanks to @Not0fficer for helping with this) pic.twitter.com/NbFMoBpYpw

En el ramo de las colaboraciones que nadie esperaba, también encontramos a Janky, un amigo de Guggimon, una estrella virtual de TikTok, y a Tyler Rake, el personaje que interpreta Chris Hemsworth en Extraction, la cinta de acción que podemos encontrar en Netflix.

UPCOMING "Janky" SKIN! [Guggimon's Friend] (Again thanks to @Not0fficer for the help) pic.twitter.com/iAPXuMB5AR

The skin model for a currently unknown skin can be found in the Free Guy files!

The codename for this skin is "Dusty".. 🤔 pic.twitter.com/6Wyky4kyoC

— Shiina (@ShiinaBR) August 13, 2021