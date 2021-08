Desarrolladores de Among Us reaccionan a Impostores

A principios de esta semana, Epic Games anunció el modo Impostores para Fortnite. Inmediatamente, la gente se dio cuenta de que este agregado era muy, pero muy similar a Among Us, el juego indie que desde el año pasado ha dado mucho de qué hablar. De esta forma, InnerSloth, los desarrolladores del título independiente, se han sentido desamparados al competir contra el gigantesco battle royale.

Impostores no solo ofrece un gameplay muy similar a lo visto en Among Us, sino que hasta se usan algunos términos que podemos encontrar en el trabajo de InnerSloth, esto sin algún tipo de ayuda del estudio independiente. De esta forma, Victoria Tran, directora de comunidad de Among Us, emitió el siguiente mensaje al respecto:

like game mechanics fine, those shouldn't be gatekept, but at the very least even different themes or terminology makes things more interesting? 😕

— Victoria Tran 🧋 (@TheVTran) August 17, 2021