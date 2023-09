Embracer Group pone Gearbox a la venta

Después de un fallido acuerdo de 2 mil millones de dólares, el conglomerado sueco de videojuegos Embracer Group ha estado vendiendo estudios, como el desarrollador de Saints Row, Volition, en un esfuerzo por reestructurar la compañía. ¿Su próximo objetivo? El desarrollador y editor de Borderlands, Gearbox Entertainment, según informó Reuters el lunes.

Se reporata que Embracer está considerando sus opciones para el desarrollador con sede en EE. UU., cuyo último lanzamiento fueron Tiny Tina’s Wonderlands y New Tales from the Borderlands en 2022. Terceros han mostrado interés en el estudio, dijo Reuters. Un representante de Embracer, señalando que la compañía no comenta sobre rumores, se negó a hacer comentarios. Según se informa, Embracer tenía en proceso un acuerdo de 2 mil millones de dólares con Savvy Games Group financiado por el gobierno saudí, que previamente había invertido mil millones de dólares en Embracer, pero Savvy finalmente se echó para atrás, informó Axios. Y así, la consolidación de la industria de Embracer comenzó a colapsar, ya que la compañía busca reducir su deuda a menos de 930 millones de dólares.

Embracer solo ha sido dueña de Gearbox desde 2021, cuando el megaeditor compró la compañía en un acuerdo valorado en casi 1.4 mil millones de dólares. Ese mismo día, Embracer anunció la adquisición de otros dos estudios. La rápida expansión no fue sorprendente para el editor sueco, conocido por su estrategia de expansión agresiva. Posee los derechos de Tomb Raider, adquiridos cuando Embracer compró Eidos, Crystal Dynamics y Square Enix Montreal a Square Enix en 2022. Ese mismo año, Embracer adquirió los derechos de licencia de El Señor de los Anillos y El Hobbit al comprar a Middle-earth Enterprises, el poseedor de los derechos. Este año, la compañía dijo que tenía cinco juegos de El Señor de los Anillos en desarrollo.

“Sabemos que necesitamos explotar El Señor de los Anillos de una manera muy significativa, y convertirlo en una de las franquicias de juegos más grandes del mundo”, dijo Matthew Karch, director de operaciones de Embracer, en junio. “Y obviamente, eso es algo que vamos a hacer. Eso es un uso mucho mejor de los recursos que algunos de los otros proyectos en los que algunos de nuestros equipos han estado trabajando”.

Embracer Group emplea a casi 17,000 personas; se espera que un número no especificado sea despedido a medida que la reestructuración continúe en múltiples fases hasta marzo de 2024. El desarrollador de Saints Row, Volition, y Cabal Campfire con sede en Copenhague, que fue fundado solo en 2022, han sido cerrados por Embracer. También se han despedido a varios empleados de Gearbox Publishing.

Nota del editor: No sé que onda con Embracer Group, compró todo y ahora andan viendo cómo venden las cosas :/ Pero por eso no estudié finanzas.