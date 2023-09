Sony anuncia fin de semana de PlayStation Plus gratis

Sony Interactive Entertainment ha anunciado que llevará a cabo un fin de semana gratuito de multijugador en línea para los propietarios de PS5 y PS4 del 16 al 17 de septiembre de 2023, dándote la oportunidad de sumergirte en juegos en línea sin necesidad de suscribirte a PlayStation Plus.

Durante este fin de semana gratuito en línea, habrá una gran cantidad de juegos para aprovechar, con la promoción de Sony incluyendo títulos como Call of Duty: Modern Warfare II, Diablo IV y Grand Theft Auto V.

PS Plus está disponible en tres niveles diferentes. El nivel Esencial ofrece el paquete básico de multijugador en línea y juegos gratuitos para PS5 y PS4 cada mes. PS Plus Extra es el siguiente nivel, que trae una selección más amplia de títulos para PS4 y PS5 que básicamente reemplaza al antiguo servicio PS Now de Sony. Finalmente, el nivel Premium agrega todo lo anterior, además de una selección de títulos retro de PlayStation.

Recuerda que las suscripciones de todos los niveles de PlayStation Plus acaban de subir de precio, puedes checar todos los precios por mes, trimestre y año en este link.

Vía: PSU

Nota del editor: Mmm, supongo que a Sony le urge que la gente se sienta atraída por su servicio PlayStation Plus, sobretodo ahora que acaban de subir el precio de todos los niveles. No estoy seguro de que esta estrategia vaya a funcionar pero, si tienen los juegos y no tienen Plus, aprovechen el fin de semana.