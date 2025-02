Hands On – Monster Hunter Wilds

Capcom vive una de sus mejores épocas en estos momentos. Desde hace algunos años, los proyectos de la compañía japonesa han resultado ser un éxito, vendiendo millones de copias y logrando una recepción crítica casi perfecta. De esta forma, no es una gran sorpresa escuchar que todos esperan con ansias sus futuros juegos. Uno de los más interesantes es, sin lugar a duda, Monster Hunter Wilds. Después de que las últimas dos entregas llevaron a la popular serie a nuevos horizontes, logrando cautivar a un gran número de jugadores en el camino, incluyéndome, es innegable que la siguiente cacería es uno de los lanzamientos más esperados de este año. Es así que recientemente tuve la oportunidad de disfrutar de este título antes de su lanzamiento oficial en unas semanas, en un previo de Capcom, y me dejó más que emocionado.

Monster Hunter Wilds se posiciona como el siguiente gran paso de la serie. No solo algunos de los conceptos e ideas que vimos en World y Rise están de regreso, sino que el gran atractivo de esta entrega es ofrecer una serie de mapas que dejan de lado la necesidad de regresar a una base tras una cacería, y presentar una experiencia uniforme que deja al jugador explorar a su gusto cada uno de los ambientes, proporcionando lo que parece ser el preámbulo de un mundo abierto en futuras entregas. Después de jugar Monster Hunter Wilds por casi cinco horas, estoy emocionado por el producto final que estará disponible el próximo 28 de febrero. ¿Por qué? Bueno, te cuento qué nos espera en este Hands On previo.

Una cacería personal

Inmediatamente, Monster Hunter Wilds parece tener dos grandes enfoques que, en entregas pasadas, no tuvieron el peso que los desarrolladores seguramente deseaban. El primero de estos es su historia. En lugar de tener un objetivo principal para al que nos vamos preparando, realizando múltiples cacerías menores, dejando de lado una narrativa cautivadora, el nuevo trabajo del estudio quiere presentar una aventura un poco más tradicional. Durante el previo, tuve la oportunidad de experimentar gran parte del primer capítulo, en donde cada misión no solo servía para introducir a un nuevo monstruo, sino que tenía un peso en la forma en la que los personajes se relacionan y expande el mundo de una forma natural.

En esta ocasión formamos parte de un grupo de exploradores, quienes llegan a una tierra que ya está habitada por una sociedad con costumbres y una peculiar relación con los monstruos. Monster Hunter Wilds claramente quiere presentarnos una estructura narrativa tradicional, ofreciendo personajes definidos y una trama que es entretenida gracias a la forma en la que cada interacción y misión principal mueve la historia. Esto puede ser algo nuevo para muchos jugadores, pero el título no deja de lado lo que hace especial a la serie en primer lugar: los monstruos.

En este sentido, Monster Hunter Wilds no cambia mucho la fórmula a la que ya estamos acostumbrados. Cada cacería nos pide eliminar o capturar a una bestia, las cuales harán todo lo posible para evitar una derrota. Estos enfrentamientos siguen siendo emocionantes, llenos de momentos inesperados, y pondrán a prueba tu habilidad con cada una de las diferentes armas que están a nuestra disposición. Por si fuera poco, en el previo tuve la oportunidad de experimentar un par de segmentos cinemáticos, en donde uno de estos monstruos me persiguió a lo largo de la primera zona, culminando en una pelea en medio del desierto con una tormenta eléctrica.

Uno de los cambios más importantes en esta entrega es el movimiento del personaje. Si bien el protagonista sigue siendo lento, y puedes sentir el peso de sus ataques, en esta ocasión se ha eliminado el Wire Bug, elemento que en Monster Hunter Rise permitía una mayor movilidad. Con él, no solo era posible esquivar ataques devastadores, sino que también daba pie a diversos combos, así como a la habilidad de montar a las bestias para hacer daño adicional. En Wilds ahora contamos con el Slinger, el cual funciona como una resortera capaz de disparar bombas de fuego o marcar a una criatura con pintura, e incluso nos da la opción de interactuar con algunas estructuras que funcionan como trampas a lo largo del mundo.

El Slinger será algo que dividirá a los fans, ya que se siente muy situacional y, dependiendo de tu estilo de juego, probablemente no lo uses. En mi partida, no le vi uso, y aspectos como marcar a los monstruos para seguirlos era algo que tenía sentido en previas entregas, pero considerando que ahora aparecen en el mapa, esta opción es simplemente innecesaria. Afortunadamente, hay un cambio que me gustó mucho, y es que ahora puedes ver claramente dónde una criatura está dañada.

Al presionar el gatillo izquierdo, puedes ver las heridas de un monstruo, y al presionar el botón indicado cerca de esta lesión, realizarás un combo que hace bastante daño. Si bien esto no es tan visualmente atractivo como a muchos les gustaría, sigue siendo una forma muy entretenida para derrotar a tu contrincante lo más rápido posible, y te marca en qué zona tus ataques serán más efectivos. Otro de los cambios positivos de esta entrega, es que ahora puedes llamar a un grupo de cazadores que te ayudarán en cualquier momento, esto es una alternativa efectiva para todos aquellos que no quieren jugar con gente real, y la inteligencia artificial de los NPC funciona muy bien en cada enfrentamiento.

Fuera de esto, la fórmula que ha cautivado a millones de jugadores sigue aquí. Esto significa cazar a diferentes criaturas para obtener piezas específicas, y crear armaduras que ofrecen múltiples beneficios, así como armas que tienen alguna ventaja elemental en contra de alguna criatura. Junto a esto, hay que recolectar carne para cocinar, plantas para crear posiciones, y todo tipo de elemento que funcione como material para hacer trampas. Es un proceso que sigue siendo cautivador, y seguramente hará que más de una persona invierta cientos de horas en esta entrega sin darse cuenta.

Un paso más cerca del mundo abierto

El segundo gran factor de Monster Hunter Wilds, y lo que hace especial a esta entrega, es su mundo. En lugar de tener una base en donde realizamos todos nuestros preparativos antes de salir a una cacería, la cual tiene un límite de tiempo, ahora el mundo une estas dos secciones para ofrecer grandes zonas que claramente son una evolución natural para la serie. Claro, aún hay regiones específicas, y este sigue sin ser un juego de mundo abierto, pero parece que estamos a un paso para ofrecer la experiencia con la que los fans han soñado desde hace años.

Sin embargo, aún hay un par de detalles que mantienen a esta entrega dentro de los estándares a los que ya todos estamos acostumbrados. Los caminos están marcados, y si bien es posible tomar un par de atajos y explorar estas zonas a diferentes elevaciones, sigues sin poder escalar montañas. Afortunadamente, uno de los elementos más aclamados de Rise está de regreso, y es que una vez más tienes una montura a tu disposición. Aunque en esta ocasión ya no es un perro, los Seikret funcionan muy bien para recorrer los extensos mapas a una buena velocidad, y perseguir a todos los monstruos que deciden escapar de tu espada.

Lo que hace especial a estas zonas, es la sensación de que tienes la libertad de hacer lo que desees sin alguna restricción creada por las limitaciones del hardware. Ahora es muy rápido cazar a un monstruo y regresar al campamento para crear la armadura que tanto has deseado. Esto también da pie a momentos cinemáticos que hacen uso completo del ambiente, pasando por diferentes locaciones y llevando al jugador por un tour que antes era imposible de creer.

En el previo solo tuve la oportunidad de explorar dos zonas, pero cada una se sentía lo suficientemente diferente para que puedas pasar horas en estas áreas, encontrando secretos y cazando a toda criatura que se ponga frente a ti, y todo sin la necesidad de someterte una pantalla de carga que te corte el ritmo que tienes.

Afilando los cuchillos

Claro, aún hay mucho que desconozco de este título, pero este primer acercamiento fue muy positivo. Aunque el Slinger y la reducida movilidad no es algo que me terminó por convencer, el mayor énfasis que tiene la historia, así como la estructura de cada zona, es algo que me agrado bastante, y no puedo esperar para ver cómo es que el juego utiliza estos elementos a su favor. Incluso con todo esto, es bueno ver que la adictiva fórmula que ya todos conocemos sigue presente, y aunque se han realizado una serie de cambios a aspectos como la interfaz, todos podrán disfrutar de esta entrega tanto como lo hicieron con Worlds y Rise y, esto seguro, de que esto convencerá a más de uno de darle la oportunidad a la serie por primera vez. Monster Hunter Wilds llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 28 de febrero de 2025.