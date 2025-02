PlayStation confirma nuevo State of Play

Después de múltiples rumores, PlayStation ha confirmado que en febrero sí se llevará a cabo un nuevo State of Play. Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho para disfrutar de esta presentación, puesto que en poco más de 24 horas tendremos un vistazo a todas las novedades que estarán disponibles en el PlayStation 5 en los próximos meses.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que el siguiente State of Play se llevará a cabo el próximo 12 de febrero a las 2:00 PM (hora del Pacífico), o 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). El evento tendrá una duración de más de 40 minutos, y todos los interesados podrán disfrutar del evento en vivo por los canales oficiales de YouTube y Twitch de la compañía.

Aunque no sabemos exactamente qué veremos en esta presentación, PlayStation asegura que tendremos un gran vistazo a algunos de los juegos en los que múltiples estudios en todo el mundo están trabajando. Tomando en cuenta las filtraciones de las últimas semanas, es probable que por fin se confirme la fecha de lanzamiento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. De igual forma, no se descartan sorpresas por parte de equipos first y third party.

Recuerda, el siguiente State of Play se llevará a cabo el 12 de febrero a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, filtran campaña de desprestigio en contra del PS5. De igual forma, te decimos qué pasó con la PlayStation Network durante el fin de semana pasado.

Nota del Autor:

Este será un evento que no te podrás perder. Los State of Play de febrero, usualmente, contienen revelaciones interesantes a las que vale la pena prestar atención. Aunque es probable que no veamos cosas como Marvel’s Wolverine, sí veremos un par de sorpresas que le alegrarán el día a más de uno.

Vía: PlayStation Blog