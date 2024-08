Hands On – Kingdom Come: Deliverance II

Por ser único

Destacar en un medio tan competido es una tarea casi imposible para la gran mayoría de desarrolladores. Cuando Kingdom Come: Deliverance se lanzaba hace ya seis años, todo apuntaba a que estábamos ante otro RPG en primera persona que intentaba replicar los éxitos de Bethesda con sus The Elder Scrolls, sin embargo, poco a poco nos comenzamos a dar cuenta de que la producción de Warhorse Studios apuntaba a cosas marcadamente diferentes en básicamente todos sus niveles, pues a pesar de que si bien, sí se trataba de un juego de rol, para nada funcionaba como otros títulos del género. La forma en la que simulaba vivir en el medievo real sin fantasía ni nada por el estilo, le dio una enorme personalidad que se ganó a un importante nicho que ronda los seis millones de fanáticos en todo el mundo. El inesperado éxito no ha pasado desapercibido y muy pronto estaremos ante una secuela mucho más ambiciosa que intentará seguir construyendo sobre este legado de los desarrolladores checos.

Hace unos días tuvimos la gran oportunidad de estar en el evento previo de Kingdom Come: Deliverance II celebrado en el pueblo medieval de Kutná Hora, ubicado al este de la capital de la República Checa, en donde con decenas de miembros de la prensa internacional y creadores de contenido, pudimos probar el juego por varias horas, esto claro, para conocer mucho más sobre las intenciones que Warhorse Studios tiene con la continuación de su aclamado RPG. De entrada, te podemos decir que si fuiste fan de dicho título lanzado en 2018, acá te sentirás como en casa, pues es claro que uno de los principales objetivos del estudio desarrollador, es no dejar desatendida a su muy fiel base de fanáticos, esto con las implicaciones que pueda traer para los nuevos o para quienes simplemente no captaron el encanto de este muy peculiar videojuego que nos lleva a la era medieval como nadie lo ha hecho en el pasado.

Fiel a una idea

Las secuelas dentro de los videojuegos siempre son un arma de doble filo. Por un lado está la importante misión de mantener contenta a la audiencia que ya gusta de lo que haces y por el otro, está todo el tema de encontrar a nuevos fanáticos que estén dispuestos a entrar a lo que podría ser una historia ya avanzada. No sabemos exactamente qué tan consciente estuvo Warhorse Studios cuando comenzó con el desarrollo de Kingdom Come: Deliverance II, pues al menos de lo que pudimos jugar en este primer acercamiento, nos quedó el fuerte sentimiento de que por mucho, el principal objetivo es el de atender a su nicho de seguidores.

En la demostración que tuvo una duración de poco más de tres horas, pudimos probar dos partes diferentes de Kingdom Come: Deliverance II. La primera de ellas correspondía precisamente al arranque de la aventura, en la que por supuesto, se nos introduce a la historia y a la situación en la que se encuentra Henry of Skalitz, quien por supuesto, regresa como protagonista. Sí, aunque no lo creas, ésta ahora serie cuenta con un personaje principal definido que si bien puedes configurar hasta cierto punto, cuenta con una forma y base ya construida, distando de la manera en la que normalmente funcionan los RPG occidentales. Tras una escena de bastante acción que pone el tono que tendrá el juego, el cual, estará más apegado a un relato bélico bastante oscuro, tenemos una regresión en el tiempo.

Kingdom Come: Deliverance II arranca prácticamente después del final de la primera aventura. Henry finalmente se ha convertido en caballero y actualmente funge como protector y escudero de Sir Hans Capon, importante noble que se encuentra en la misión de llevar un mensaje crucial. Durante su misión, nuestro héroe y sus acompañantes son atacados y forzados a correr, poniéndolos en una situación verdaderamente comprometedora que no les permite cumplir con su misión que cambiaría para siempre el destino del reino de Bohemia. Este primer par de horas del título son completamente lineales y fungen en parte como tutorial para conocer las bases de la experiencia, sobre todo si eres nuevo a este mundo. Indudablemente su ritmo es mucho mejor al muy lento inicio de su antecesor, pero también creo que podría ser mucho más movido y al grano.

¿Tengo que haber jugado el primer Kingdom Come: Deliverance para entrar a esta segunda parte? De acuerdo con la gente de Warhorse Studios la respuesta es que no, pues en realidad, estamos ante una nueva historia contenida que funciona por sí sola, pero también tenemos que tener muy en cuenta que es la continuación de un relato ya comenzado. Al menos lo que yo percibí, te puedo decir que lo más conveniente es que sí hayas jugado el primero para entrar a esta secuela, aunque seguramente también la podrás disfrutar sin tener mucho contexto.

Una de las cosas que primero noté de esta demostración de Kingdom Come: Deliverance II, es que no tiene miedo de seguir los pasos de su antecesor. Por ejemplo, en una de las primeras escenas se nos introduce a las ballestas, las cuales, junto con armas de fuego, son de las novedades del título. El cargar para después disparar una flecha, toma el tiempo que a alguien en la vida real le tomaría hacer la acción. Lo que te quiero decir con esto es que seguimos ante un RPG bastante realista que precisamente abraza este tipo de conceptos por más que puedan hacer tediosas algunas de las cosas que hacemos dentro del propio juego.

En esta sección introductoria también se nos dejó ver un poco más del sistema de combate que si bien, es virtualmente idéntico al de la primera entrega, indudablemente se siente más dinámico. Sobre todo la mecánica de bloqueo y parry, me parece que funcionan mucho mejor. Al menos en mi opinión, una de las grandes propuestas de Kingdom Come: Deliverance como serie, es precisamente la manera tan original en la que funciona su combate, la cual, al principio podría parecer aburrida, pero que brilla intensamente gracias al nivel de estrategia que tienes que manejar en cómo ejecutar tus movimientos usando diferentes direcciones con el control para encontrar una defensa baja en tu contrincante.

Tras haber superado lo anterior, se nos puso en un save file con ya decenas de hora de progreso, esto para poder recorrer un poco del centro de Kutná Hora, una de las ciudades principales de Kingdom Come: Deliverance II que por cierto, pudimos visitar en la vida real durante este evento de previo. Aquí, además de haber podido hacer una de las misiones principales en las que tuvimos que robar una espada para forzar a un grupo de enemigos a un duelo, se nos dio la oportunidad de experimentar un poco de las dimensiones del mundo abierto, así como las nuevas formas en las que por ejemplo, funciona el sistema de crimen.

Sobre dimensiones, te cuento que Kingdom Come: Deliverance II contará con dos mapas que en conjunto, comprenden poco más de 25 kilómetros cuadrados, es decir, estamos hablando de algo verdaderamente masivo que supera casi en dos veces lo hecho en el pasado título. Al menos en esta ciudad que visitamos, pudimos ver a NPCs con complejas rutinas que reaccionaban a cualquiera de nuestras acciones. Los sistemas de limpieza personal y de entrar a un lugar privado están de regreso, esto junto con un sistema de crímenes mejorado. Por ejemplo, de noche no podíamos estar sin una antorcha. En caso de ser descubiertos en la oscuridad, el guardia en cuestión nos revisaba y si llegaba a encontrar algún objeto robado, nos forzaría a ir a la cárcel. El mundo de esta secuela se sigue comportando de forma orgánica que la verdad, sí llega a sorprender bastante.

Sumado a lo anterior y al hecho de por cierto, estamos hablando de un juego que durará entre 80 y 100 horas, tenemos nuevas actividades fuera del combate como la alquimia y la herrería, cada una de ellas con sus propias mecánicas. Por ejemplo, en la preparación de posiciones tienes que seguir de manera precisa una elaborada receta para poder conseguir el resultado deseado. Creo que a diferencia de otras actividades que sí le quitan ritmo al juego, este tipo de ideas le dan muchísima personalidad y forma a lo que el estudio checo está intentando expresar.

Pero bueno, a todo esto ¿cómo la pasé durante estas primeras horas con Kingdom Come: Deliverance II? Lo primero que hay que decir es lo valiente que sigue siendo Warhorse Studios al mantenerse fiel a sus ideas y conceptos, esto claro, con el costo que puede tener. Con costo me refiero a que seguimos ante un RPG marcadamente lento por momentos y que sí llega a caer en el tedio. Sobre todo si no sientes apego por este periodo histórico y a experiencias altamente realistas, sí vas a encontrar algo de difícil digestión. No obstante, tenemos el otro lado de la moneda en el que sí existe un encanto inherente en que todo funcione de manera cercana a la realidad, esto sin mencionar el gran trabajo que se hace para representar de forma precisa un periodo específico de la historia, cosa que cada vez vemos menos dentro del medio.

Salto drástico

Uno de los principales problemas que tuvo Kingdom Come: Deliverance cuando se lanzaba en 2018, tuvo que ver con el asunto técnico. Sobre todo sus primeras semanas fueron verdaderamente complicadas por la enorme cantidad de bugs y glitches que presentaba su ambicioso mundo abierto. Habiendo aprendido de lo anterior y sabiendo que ahora tienen un espacio mucho más grande y propenso a los errores, el estudio desarrollador y su publisher, tomaron la determinación de no salir en este 2024 y mejor tener algo mucho más pulido y terminado en febrero de 2025.

Este tipo de retrasos es algo que debemos de aceptar e incluso aplaudir hasta cierto punto como consumidores. Sobran ejemplos de grandes juegos que por no haber pasado por un debido proceso de control de calidad, se arruinan por completo. Esperemos que justo esta decisión haga que Kingdom Come: Deliverance II salga en gran forma. Hablando de formas, la verdad es que quedé bastante impresionado tanto por lo gráfico, como por el rendimiento del build que pudimos probar, además de que de manera sorpresiva, no me topé con ningún error de consideración ni noté que alguno de mis colegas sufriera, cosa bastante común en este tipo de eventos.

Para esta demostración echamos mano de la versión de PC, la cual, se comportó de gran forma corriendo a 60 cuadros por segundo y a una resolución cercana a 4K. Warhorse Studios vuelve a usar el Cryengine como motor principal de su juego, el cual, te puedo decir que hace lucir todo de una gran forma. Hay un fuerte salto de calidad de imagen entre lo que fue el primer título y esta secuela. Sobre todo en cosas como las animaciones faciales al momento de las conversaciones que evidentemente son bastantes, tenemos algo mucho menos acartonado y más realista. Algo que me encantó fue la calidad en la vegetación del mundo abierto y claro, el enorme detalle de la ciudad de Kutná Hora que fue estudiada por el equipo desarrollador y sus asesores para representarla de la manera más fiel posible.

De igual forma te puedo decir que la banda sonora no quedará a deber. Jan Valta regresa como compositor principal en Kingdom Come: Deliverance II luego de habernos deleitado con su trabajo en la primera entrega. Indudablemente, una de mis partes favoritas de la prueba que tuvimos con este nuevo título fue la parte musical. En más de una ocasión decidí detenerme por un momento para disfrutar de la pieza que sonaba en el fondo, la cual, lograba de una gran forma retratar el periodo histórico que se está intentando representar. Por cierto, durante el evento, también fuimos parte de un concierto sinfónico en la catedral de Santa Bárbara verdaderamente espectacular.

Un poco del espectacular concierto sinfónico en el que pudimos estar durante el evento de previo de Kingdom Come: Deliverance II en República Checa. pic.twitter.com/ANV9xHRQAI — Alberto Desfassiaux (@AlbertoDefa) August 6, 2024

Falta mucho por ver

Juzgar a un juego de estas dimensiones luego de una sesión de unas cuantas horas es simplemente imposible; sin embargo, este tiempo con Kingdom Come: Deliverance II me ha dejado con una idea clara de lo que el estudio desarrollador está persiguiendo. El principal objetivo de Warhorse Studios es el de atender a su nicho de jugadores. Veo complicado que una nueva audiencia se pueda sumar por lo específico que es como videojuego y por su propias formas como obra interactiva; es decir, si no te gustó el primero, no veo cómo te pueda atraer esta segunda parte. Por otro lado, te diría que si fuiste fan de la primera entrega debes de estar muy emocionado por esta secuela, pues toma todo lo que hizo tan especial a dicho título y lo amplía de diferentes maneras para entregar lo que parece ser, una aventura masiva llena de grandes momentos.

La mala noticia acá es que la espera será un poco más larga de lo que se anticipaba, pues por un error del estudio de acuerdo con lo que ellos mismos nos contaron durante el evento, la idea de salir en este 2024 no será posible como se tenía planeado originalmente. Por tal motivo y claro, con la idea de darle mucho más tiempo al juego en su proceso de control de calidad y evitar lo que pasó con la primer entrega, Kingdom Come: Deliverance II ha quedado pactado para llegar al mercado el próximo 11 de febrero de 2025 para PS5, Xbox Series X|S y PC.