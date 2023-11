Éstos celulares pierden soporte para WhatsApp

Como ya se ha convertido en una costumbre, WhatsApp dejará de ofrecerle soporte a ciertos celulares inteligentes. Si bien es cierto que la aplicación es compatible con casi todos los modelos de iOS y Android, con el paso del tiempo, la compañía mejora su sistema, por lo que dispositivos sin soporte necesitan quedarse en el pasado. De esta forma, la empresa ha revelado cuáles serán los modelos que ya no serán compatibles con WhatsApp.

Será el próximo 1 de diciembre de 2023 cuando celulares que no puedan acceder a, mínimo, la versión de iOS 12, como el iPhone 6S, iPhone SE y iPhone 6S Plus, o a Android 4.2, ya no podrán hacer uso de WhatsApp. Es así que modelos como Sony Xperia M, Lenovo A820, Faea F1THL W8 y Archos 53 Platinum dejarán de tener acceso a esta aplicación. Esta es la lista completa de celulares inteligentes que pierden su compatibilidad con WhatsApp.

–Samsung: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II y Samsung Galaxy X cover 2.

–LG: LG Optimuz L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG OptimusL7 II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3 y F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2 y LG Optimus F7.

–Huawei: Huawei Ascend Mate, Guawei Ascend G740 y Huawei Ascend D2.

–ZTE: ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex y ZTE Grand Memo.

–Wiko: Wiko Cink Five y Wiko Darknight.

Esto no es algo nuevo. WhatsApp constantemente elimina su soporte para diferentes modelos de celulares. La compañía ha señalado que esto se hace para garantizar la seguridad y el rendimiento de sus servicios, y las versiones antiguas no cuentan con las características necesarias para ofrecer una experiencia óptima a sus usuarios.

Recuerda, todos los celulares que no puedan actualizarse a iOS 12 y Android 4.2 dejarán de tener soporte para WhatsApp a partir del próximo 1 de diciembre. En temas relacionados, WhatsApp integrará Chat GPT a sus conversaciones. De igual forma, así se puede evitar el nuevo modo de estafa en esta aplicación.

Nota del Editor:

La obsolescencia programada es real. Si bien es cierto que aún puedes usar celulares antiguos sin muchos problemas, este tipo de prácticas incitan a los consumidores a comprar el modelo más nuevo de forma constante. Mi recomendación es no irse por el celular más nuevo, sino por un punto medio que no afecte tu economía.

Vía: Wabetainfo