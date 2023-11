Así puedes evitar el nuevo modo de estafa de WhatsApp

A día de hoy hay muchas formas de comunicarse como la pueden ser las llamadas telefónicas, de mensajes mediante messenger de Facebook, DM de Twitter y hasta Instagram se ha prestado para que las personas puedan tener pláticas de decenas de horas. Sin embargo, creo que podemos considerar a a WhatsApp como el rey de todos los medios de mensajería, dado que millones y millones de usuarios lo utilizan de manera constante.

Y debido a que es muy usado, se presta para que los delincuentes modernos lleven a cabo estafas y extorsiones a personas que realmente no están tan acostumbrados a la tecnología, concretamente personas que tienen una edad avanzada y les cuesta acostumbrarse. El nuevo método se trata de contactar a las personas por parte de supuestos familiares, esto con el fin de pedirles dinero y que así les depositen a su cuenta bancaria una cantidad considerada como fuerte.

Esto lo logran al proporcionar información personal, misma que la víctima habría compartido en redes sociales como Facebook de manera pública, con una amplia investigación de quienes son sus allegados, incluso encontrando los nombres de los mismos. El método denominado como Whatsapping ha llegado de forma reciente a México, con reportes en ciudades importantes, y claro las edades se han reportado de entre 45 y 60 años, muchos de ellos siendo afectados directamente.

Los consejos a seguir para no ser estafado en WhatsApp incluyen: no contestar a gente que no se tenga agregada en el celular, al menos que el número sea de alguien a quien se haya compartido el contacto y se tenga una certeza de quién es, también es necesario nunca abrir enlaces extraños y claro, no compartir números bancarios ni nada relacionado a finanzas. Ante cualquier duda, lo mejor será reportar estas llamadas por spam para que los números se den de baja.

Nota del editor: El usar WhatsApp a día de hoy ya debe ser un poco más de sentido común. Muchos mensajes de desconocidos me llegan a la semana, pero la verdad siempre opto por la vieja confiable, bloquear y reportar como spam.