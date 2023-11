Globo de Luffy sufre accidente en desfile de Macy’s

En el mes de noviembre, específicamente durante la última semana, todos los años se dan dos celebraciones, una es el Black Friday, día en el que las empresas bajan sus precios de manera abrupta, lo cual hace a la gente pelearse por ciertos productos de gran calidad. Por otro lado, tenemos al día de gracias, el cual se lleva a cabo antes y que al menos en Nueva York, siempre hay un desfile organizado por Macy’s el cual muestra globos de gran tamaño a los espectadores.

En esta ocasión, el 23 de noviembre es el día indicado para que esto se lleve a cabo, y dentro de tantos carros alegóricos se presentó el de Luffy, uno de los personajes más populares de la industria del anime y que ahora con el live action de Netflix ha crecido mucho en este aspecto. Sin embargo, hubo un accidente con este globo en particular, puesto que el sombrero empezó a presentar fallas y entonces eventualmente a caerse para infortunio de quienes invirtieron en el mismo.

La causa del daño al capitán de los sombrero de paja fue un árbol que ha chocado con él, dando una rasgadura al globo y por ende, causando que se abriera de forma abrupta y que así poco a poco empezara a caerse entre los edificios y la gente que estaba admirando el desfile. Por fortuna, solo ha sido la caída de esta gran figura la que ha pasado factura, y también nadie resultó lesionado en el proceso ni nada parecido.

LUFFY GOT RIPPED LIVE ON STREAM OH NO! https://t.co/ciGAyF9Gzx #MacysThanksgivingParade pic.twitter.com/UmR0UziBkX

— twitch.tv/jettradio (@JettRadio) November 23, 2023