Filtran película de Kingdom Hearts

Por años, los fans de Kingdom Hearts han exigido que la serie obtenga algún tipo de adaptación, ya sea para televisión o el cine. Considerando que esta franquicia es el resultado de unir dos compañías muy importantes, la idea de ver una película ha sido solo un sueño. Sin embargo, parece que esto por fin se hará una realidad, puesto que nueva información asegura que Disney ya está trabajando en una adaptación de Kingdom Hearts.

De acuerdo con Daniel Richtman, insider del medio, Disney ya está trabajando en una adaptación de Kingdom Hearts. Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto, y se desconoce si esta producción será live action o animada, o si será una serie para Disney+ o una película para los cines.

