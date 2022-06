Tetsuya Nomura revela más detalles de Kingdom Hearts IV

Hace un par de meses la franquicia de Kingdom Hearts cumplió 20 años de existencia, y esto se celebró con anuncios relacionados a los futuros juegos de la franquicia, aquí se incluye una adaptación de móviles y el siguiente título principal. Esto ha llevado a su director, Tetsuya Nomura, a tener una serie de entrevistas interesantes con los medios.

Aquí algunas respuestas que les dió a Game Informer:

GI: ¿Qué se siente al mirar hacia atrás en las últimas dos décadas y cuál esperas que sea el legado de Kingdom Hearts?

Nomura: Siento que 20 años es mucho tiempo, excepto que tampoco se siente así. Tengo vagos recuerdos de visitar las oficinas de Disney y tener reuniones a lo largo de la historia que hemos tenido. Cuando se trata de recuerdos del desarrollo y simplemente de hacer el juego, es un poco confuso. No parece que nada se haya convertido en un recuerdo porque la serie aún continúa. La franquicia siempre está evolucionando; las historias continúan. En cuanto al legado, supongo que el corazón es un tema central en la historia. Continuaremos representando eso y contando la historia del corazón de diferentes maneras.

GI: ¿Cuál ha sido tu cliffhanger favorito para ver la reacción de los fans?

Nomura: Lo primero que me viene a la mente es el final del primer videojuego. Siento que tal vez fue realmente inesperado por parte del usuario porque las personas probablemente no pensaron que la historia continuaría más allá de eso. También en Kingdom Hearts III, cuando Luxu se quita la capucha al final… Realmente disfruté viendo las reacciones de los fanáticos, solo porque era algo que realmente esperaba.

GI: ​​Otra área en la que vimos un aumento en la popularidad de Kingdom Hearts fue ver a Sora en Super Smash Bros. Ultimate. ¿Puedes hablar sobre la participación de Sora?

Nomura: Obviamente, estaba muy feliz de que pudiéramos hacer que Sora apareciera en Smash Bros. Ultimate. La mayoría de los comentarios cuando Sora fue anunciado fueron: “No puedo creer que Disney haya aprobado que él esté en este juego”. Detrás de escena, yo era en realidad el que estaba siendo muy exigente con su aparición. Disney fue el que dijo: ‘¡Adelante! Esta es una gran oportunidad.’ Pensé que sería difícil lograrlo porque podría chocar con la tradición establecida en y los mundos de Disney, por lo que era una oportunidad que tenía que considerar con mucho cuidado. Después de ver lo felices que estaban todos al darle la bienvenida a Sora a Smash Bros., siento que el resultado final fue realmente genial.

GI: ¿Sientes que es importante mantener a Sora como el protagonista principal, o alguna vez ves que la serie va más allá de él?

Nomura: En cuanto a los spin-offs, hemos tenido personajes principales que no eran Sora, pero en términos de la serie principal, creo que Sora es en realidad el único candidato real para ese puesto. Creo que si Sora ya no es el personaje principal, también sentiría que eso indicaría el final de los títulos numerados. Él es así de importante para la franquicia.

GI: Cuándo empezaste a trabajar en las ideas y la planificación de Kingdom Hearts IV ¿Qué cosas sabías que querías incorporar desde el principio?

Nomura: Siempre que estoy trabajando en un título, ya estoy pensando en lo que quiero incorporar en el siguiente. Por ejemplo, con Kingdom Hearts IV, ya había empezado a pensar en lo que quería hacer con él mientras hacía KH III. Esto es más en términos de personajes, mundos o sistemas de juego que quiero implementar. Cada vez es el mismo proceso; estoy constantemente pensando en qué mejorar o cambiar en el próximo juego.

Por ejemplo, en KH II introdujimos el sistema de comando de reacción. Sentí que los fanáticos no lo tomaron bien y no fue tan popular. Entonces, en KH III eliminamos ese sistema, pero luego los fanáticos dijeron: ‘¿Por qué lo eliminaste?’ Así que ahora estamos considerando traerlo de regreso. El desafío es con el juego de acción. Es difícil ejecutar movimientos de acción satisfactorios cuando la base no es muy segura. Eso es algo en lo que estamos trabajando y esperamos que podamos realizarlo como un aspecto del juego en Kingdom Hearts IV.

GI: Los fanáticos han estado muy preocupados por la falta de personajes de Final Fantasy en las entradas más recientes. ¿Todavía quieres reducir la cantidad de ellos en la serie, o Kingdom Hearts IV es una oportunidad para traer más cameos?

Entiendo que no había tantos personajes de Final Fantasy en Kingdom Hearts III. Una cosa que quiero aclarar es que muchos fanáticos dicen que Kingdom Hearts es esta colaboración entre los personajes de Disney y los personajes de Final Fantasy. Pero realmente siento que ese no es el concepto básico.

Cuando lanzamos el primer título, solo teníamos unos pocos personajes originales. Cuando interactuaban con personajes de Disney muy conocidos y queridos, sentí que nadie conocía realmente a estos nuevos personajes, por lo que todavía les resultaba más difícil mantenerse firmes. Y así, tuvimos muchos personajes de Final Fantasy involucrados para ayudar a todos a conocer mejor a los nuevos.

Ahora, hay tantos personajes originales de KH que son muy queridos y la gente quiere ver más. Con KH III, dado que teníamos tantos, era difícil encontrar espacio para incluir más personajes de Final Fantasy. Estamos tratando de encontrar un buen equilibrio para eso. Sé que algunos fanáticos estaban preocupados por eso y no estaban muy contentos. Realmente no podemos dar una respuesta firme sobre esto todavía.