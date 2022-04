Más detalles de Kingdom Hearts IV salen a la luz

Hace ya algunas semanas mediante un evento especial de aniversario, se confirmó que Kingdom Hearts IV ya es un proyecto en desarrollo, a esto se le incluyó un tráiler en el que podemos ver a Sora en acción. A pesar de esto, sus creadores no nos dieron más detalles que se quedaron en el aire, entre ellos el de algunos personajes nuevos y el aspecto del protagonista.

Todas las dudas podrían despejarse un poco más con la nueva publicación de la revista Famitsu, en la cual aparece la imagen de 20 años en la portada y una pequeña entrevista con los responsables del proyecto. La información se dio a conocer por el usuario de Twitter, xenosaga, quién se tomó la tarea de traducir y adaptar los comentarios del texto original.

-Lost Masters is basically enemy faction like Org. XIII.

-KH4 scenraio worked on by 3 people. Nomura, Oka, and additionally Akiko Ishibashi (NEO:TWEWY)

-KH4 will focus on game development so no new information planned for a while.

