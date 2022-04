Recientemente, se anunció una colaboración entre Nike, la famosa compañía detrás de cientos de prendas deportivas, y Naruto, el anime de ninjas que cautivó a toda una generación. Ahora, para celebrar esta unión, Masashi Kishimoto, el mangaka responsable por esta obra, ha creado una especial ilustración.

Como sabrán, la colaboración entre Nike y Naruto tiene a Zion Williamson, estrella del basquetbol, como la cara de esta campaña publicitaría. De esta forma, Kishimoto transformó al jugador profesional en un ninja.

This Naruto x Zion Williamson Illustration by Masashi Kishimoto is so cooool🔥👍 pic.twitter.com/boyhBRnnY0

— Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) April 26, 2022