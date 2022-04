La Monja 2 se suma como la siguiente cinta del universo de El Conjuro

El evento CinemaCon ha dado mucho de qué hablar, pues se han revelado grandes noticias como la existencia de la secuela para The Batman, noticia que emocionó tanto a grandes como a chicos. Sin embargo, no son todas las novedades que Warner Bros. trae consigo, ya que se confirma la existencia de La Monja 2, cinta ubicada dentro del universo de El Conjuro.

De hecho, esta información ya se había filtrado de cierta manera, con una de las estrellas de la primera entrega, quién hizo mención de la posible secuela. En concreto fué Taissa Farmiga (hermana menor de Vera), quién confirmó que estaba en discusión traer esta muy pedida segunda parte por parte de los fans.

Definitivamente ha habido rumores y conversaciones en el último año. Pero la pandemia obviamente afectó todo, incluida la filmación y demás. Así que escuché menciones de eso en el otoño, tal vez, y hubo pláticas sobre la posibilidad de intentar ver cuál era mi disponibilidad. Tampoco he visto un guión. Así que no he escuchado nada definitivo. No lo sé, pero me encantaría volver y visitar a la hermana Irene.