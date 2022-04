Sonic 2 La Película llegará a este servicio de streaming pronto

Sonic 2 La película se ha convertido en una de las cintas más taquilleras de la historia, pues para muchos de sus fanáticos cumple con ser una adaptación de lo más fiel al universo del videojuego. Y ahora parece ser que ya cuenta con la plataforma de streaming en la que se va a estrenar, además de contar con una fecha definida para poder disfrutarse en dispositivos.

El lugar que acogerá a esta cinta es Paramount Plus, y esto era bastante predecible, puesto que la producción cinematográfica ha corrido por parte de la misma empresa, esto desde la primera parte. En cuanto a la fecha de estreno, será el próximo 24 de mayo cuando esté disponible para reproducir en diferentes resoluciones de acuerdo a la velocidad de internet.

Esta información fue proporcionada por Sega bits, quienes se dedican a promocionar todas las novedades de la marca.

#SonicMovie2 will be available to stream on Paramount+ on May 24, 2022. pic.twitter.com/iERjEoOsBf

— SEGAbits (@SEGAbits) April 27, 2022