Sonic Origins ya tiene fecha de lanzamiento

Hace un par de días se filtró la clasificación y el logo de Sonic Origins, indicando que más información sobre esta colección podría suceder en cualquier momento. Bueno, ese momento ha llegado. Por medio de un tráiler, SEGA ha confirmado la fecha de lanzamiento para este título, así como detalles adicionales.

Para comenzar, la colección de Sonic Origins, la cual nos ofrece Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog CD, Sonic the Hedgehog 3 y Sonic & Knuckles, estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 23 de junio de 2022.

Sonic Origins nos ofrecerá tanto las versiones clásicas de los títulos de Genesis, así como sus respectivas remasterizaciones. Junto a esto, será posible jugar con Sonic, Tails y Knuckles en todos los títulos. Esto no es todo, ya que, por lo visto en el tráiler, también se incluyen los niveles eliminados de Sonic the Hedgehog 2.

Junto a esto, la colección también incluye un Boss Rush, una selección musical que puedes escuchar en cualquier momento, misiones con retos específicos, un par de opciones de personalización estética, nuevas animaciones para segmentos importantes en cada juego, y más. De igual forma, ya está disponible la pre-orden del juego en diversas plataformas digitales y, dependiendo de tu elección, tendrás acceso a cierto contenido especial, como un modo espejo, música adicional, animaciones únicas, misiones difíciles y más.

Por el momento se desconoce si este contenido será exclusivo de las pre-ordenes, o se podrá acceder eventualmente en esto con progresar en estas aventuras. Sonic Origins llegará al PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 23 de junio de 2022. En temas relacionados, Sonic the Hedgehog 2 se posiciona para ser la película de videojuegos más exitosa en la historia. De igual forma, Sonic tendrá un nuevo control de Xbox.

Nota del Editor:

A primera instancia, todo luce bien. La opción de incluir las versiones clásicas y remasterizadas, así como jugar con Knuckles en Sonic 1, son detalles que se agradecen. Sin embargo, bloquear contenido en pre-ordenes es algo que pensé ya estaba en el pasado. De igual forma, por el momento no hay rastro de una galería.

Vía: SEGA