5 JRPG a los que les urge traducción oficial

La historia de los juegos de rol hechos en Japón siempre ha sido un tanto dramática. Cuando en la década de los noventa y de parte de los 2000, el mercado no era tan grande como lo es ahora, solía ser completamente normal que grandes producciones hechas en el país del sol naciente, jamás llegaran a nuestro territorio con una traducción oficial, más si hablamos de RPGs, los cuales, al tener una fuerte carga de texto, traducirlos requería de una importante inversión por parte del desarrollador. A pesar de que esto ha cambiado mucho en los últimos años y que cosas como Trials of Mana finalmente llegaron o que pronto lo harán como es el caso de Live a Live, aún quedan varios legendarios títulos que siguen atados a su origen. En este listado te presentamos cinco JRPGs a los que creemos, les urge tener una traducción oficial y relanzamiento en occidente. ¿Cuál otro crees que merece este tratamiento?

Valkyria Chronicles 3

En un movimiento un tanto inesperado, Sega decidió que las dos secuelas de su aclamado RPG táctico que vio la luz en el PS3, fueran exclusivas del PSP. Valkyria Chronicles 2 tuvo un éxito bastante discreto que terminó haciendo que Valkyria Chronicles 3 se convirtiera en una exclusiva de Japón. Sí, a pesar de la fuerte fanaticada que hay actualmente por esta serie, su tercer entrega jamás nos ha llegado con una traducción oficial, asunto que actualmente se antoja un tanto complicado luego del tibio recibimiento comercial que tuvo Valkyria Chronicles 4 hace unos cuantos años. Es una verdadera pena que nuestra única opción para experimentar este fantástico título, sea la de recurrir a una traducción hecha por fans. Esperemos que eso cambie pronto.

Star Ocean: Blue Sphere

Los RPG portátiles siempre han tenido un atractivo especial para todos los que disfrutamos del género. Algo hay en traer esos enormes mundos en un pequeño espacio que le agrega una capa de magia a la experiencia. Cuando el Game Boy Color estaba en sus últimos años de vida ante la inminente llegada del Game Boy Advance, Enix lanzó Star Ocean: Blue Sphere, entrega totalmente nueva y completa de su aclamada saga que lamentablemente, nunca tuvo una traducción oficial para nuestro territorio. Sabemos perfectamente que la serie de Star Ocean no es la más popular ni mucho menos, pero creemos que la respuesta que se ha dado sobre los juegos de su serie principal, deja claro que sí existe una base de fans que estaría más que encantada de consumir este tipo de experiencias.

Bahamut Lagoon

Muy probablemente, si le preguntaras a cualquier entusiasta del gaming sobre cuál fue la era dorada para los juegos de rol japoneses, te contestaría que la década de los 90 y toda la generación de los 16 bits, fue el momento en el que más proliferaron estos juegos, y sobre todo, se consolidó ese tipo de diseño. Una de las grandes leyendas de dicho tiempo fue Bahamut Lagoon de Square, RPG táctico que vino a cimentar muchas de las reglas y fundamentos que posteriormente veríamos en cosas como Final Fantasy Tactics. Este juego en específico, es uno que se ha venido pidiendo constantemente pero que desafortunadamente, la ahora Square Enix, no se anima a traer. Claro que ya tenemos ejemplos como los de Live a Live, por lo que no perdemos la esperanza de por fin tenerlo con traducción oficial.

Tales of Rebirth

La serie de Tales of es una de las más grandes y bastas que hay dentro de los RPG. La cantidad de juegos de esta franquicia puede ser abrumante, al punto de que incluso sus fans más intensos, no han podido jugar todo lo que ofrece. Uno de esos títulos seguramente es Tales of Rebirth, JPRG lanzado en la era del PlayStation 2 cuando el género se estaba adecuando a nuevos estándares y descubriendo si es que podría seguir siendo relevante en una era desconocida en la que cualquier cosa podía pasar. Esta entrega hecha por el equipo principal del aquel entonces Namco, presentó un fantástico título que innovó en más de un apartado y que justamente por su fuerte carga narrativa y de texto, nunca ha podido llegar de manera oficial a nuestro territorio, asunto que esperamos pueda cambiar pronto.

Mother 3

El eterno Mother 3. Probablemente, el juego japonés que más se ha pedido, reciba una traducción oficial para que pueda llegar a nuestro territorio. Es bien sabido que Earthbound es uno de los juegos de más culto en todo el mundo, razón por la cual, su secuela lanzada originalmente en el Game Boy Advance, constantemente sale a la discusión sobre por qué es que Nintendo nunca lo sacó de Japón. Mother 1, conocido acá como Earthbound Beginings, finalmente nos llegó hace unos años en el Wii U, lo cual, encendió la esperanza de que la tercera parte hiciera lo propio. Pasan los meses y pasan los años, y no hay nada que indique que la espera eterna por este JRPG finalmente llegue a su fin. Claro, dicen que la esperanza muere al último.