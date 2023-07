5 juegos a seguir en agosto

La mitad de 2023 ha sido considerablemente tranquila si de lanzamientos de videojuegos hablamos. Sobre todo julio, representó un periodo de calma para la industria, calma que por supuesto, no va a durar demasiado. A pesar de que agosto para nada podría ser considerado parte de la temporada fuerte del año, la realidad es que sí vislumbra lo intensas que se van a poner las cosas dentro de muy poco. EA hace par de apuestas fuertes, mientras que FromSoftware presenta una nueva propuesta. Ni qué decir del par de indies que se acercan, los cuales, nos tienen muy emocionados. Sin más, acá te van cinco títulos que están programados para lanzarse en las siguientes cuatro semanas y a los que creemos, no les debes de perder la pista por nada.

Madden NFL 24

Momento de regresar al emparrillado con una nueva entrega de la más querida serie de juegos de la NFL. Luego de un par de años dejando a los fans con ganas de mucho más, EA está listo para estrenar Madden NFL 24, entrega que según parece, tiene como único objetivo superar a sus antecesores y volver a ser uno de los grandes referentes de los títulos deportivos, esto por medio de la aplicación de un motor completamente nuevo de físicas, así como mejoras muy notables en el apartado gráfico que claro, le dan un nuevo nivel de detalle a todo lo que vemos en pantalla. Ahora que nos encontramos a poco tiempo de que una nueva temporada de futbol americano comience, es el mejor momento para volver a saltar para comandar a tu franquicia favorita, esto cuando el próximo 15 de agosto se esté lanzando en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Immortals of Aveum

Lo más probable es que este juego esté pasando bajo tu radar por la poca publicidad y ruido que en general se le está haciendo. Si es así, te contamos que Immortals of Aveum es una producción de Ascendant Studios bajo la publicación de Electronic Arts. Este FPS ubicado en un mundo de fantasía luce verdaderamente bien por su alocado concepto y por lo rápido que será su gameplay. De la historia habrá que ver mucho más para decidir si es buena o no, pero en general, parece ser un título de muy buena presentación que creemos debes de tener muy presente, sobre todo si por ejemplo, te gustó DOOM Eternal. Claro que existe el riesgo de que al final sea un título no tan destacado y sin mucha personalidad, pero si tuviéramos que apostar, diríamos que se nos estará entregando algo de muy buen corte. Espera poder disfrutar de toda esta aventura el 22 de agosto en PS5, Xbox Series X|S y PC.

Blasphemous 2

Después de que hace unos años, Blasphemous se convirtiera en uno de los Metroidvania independientes más sonados en toda la industria gracias a su inigualable estilo visual y controversial contexto, los españoles de The Game Kitchen están de regreso con la muy pedida secuela, una que indudablemente carga con muchísima más responsabilidad debido al renombre que el propio estudio ganó. Ahora ya con todo el apoyo de publicación de Team 17, Blasphemous 2 se perfila como uno de los grandes indies de este año, haciendo promesas importantes que podríamos apostar, se van a cumplir de buena forma, aunque claro, no lo sabremos a ciencia cierta hasta que el juego se esté lanzando en PS5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch el 24 de agosto.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

FromSoftware está de regreso. Luego de que Elden Ring se convirtiera en un monumental éxito comercial, el desarrollador japonés ha optado por no hacer lo que todos esperaban y mejor, regresar un poco a sus raíces con una serie que siempre ha sido de nicho. De manera completamente inesperada, hace ya un tiempo, los padres de Dark Souls anunciaron que su siguiente gran proyecto será Armored Core VI: Fires of Rubicon, título de mechas que como ya te lo contábamos, retoma a una saga que había estado en el olvido por una década. La maestría y renombre que el estudio ha ganado en todo ese tiempo, convierten a este título en uno de los más esperados del año y muy probablemente, la puerta de entrada para muchos en este no tan explorado género. Estamos completamente seguros de que este 25 de agosto estaremos más que felices cuando el título esté llegando tanto a consolas de pasada y nueva generación, así como a la PC.

Sea of Stars

La escena independiente sigue siendo sumamente importante para todo el medio y dentro de unos días más, Sabotage Studio saltará al ruedo con un juego que desde que se mostró, nos enamoró con su look e ideas en general. Los creadores de The Messenger tiene una importante responsabilidad por delante, pues además de que ya no son un estudio desconocido, las promesas que han hecho con Sea of Stars son de consideración. De acuerdo con los desarrolladores, su nueva entrega será una carta de amor a los RPG de la era de los 16 bits, en especial al súper aclamado Chrono Trigger. Solo nos queda esperar para ver si todo eso se cumple o no, pues el juego ha quedado pactado para lanzarse el próximo 29 de agosto en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Switch, con la característica de que estará disponible día uno en el servicio de Game Pass.