Revelan planes de lanzamiento para sucesor del Switch

Según un nuevo informe, Nintendo lanzará su consola de próxima generación durante la segunda mitad de 2024. Fuentes informaron a VGC que los kits de desarrollo para la nueva consola no anunciada ya se encuentran con estudios asociados, y se ha establecido una ventana de lanzamiento para la segunda mitad de 2024 para que Nintendo tenga suficiente tiempo para asegurar un amplio stock en el momento del lanzamiento.

Al parecer, esta nueva consola de próxima generación podrá ser utilizada en modo portátil, al igual que la Nintendo Switch, y tendrá una pantalla LCD en lugar de una pantalla OLED para reducir costos. También contará con una ranura para cartuchos para juegos físicos, según informó VGC.

Sin embargo, la cuestión crucial de la compatibilidad con los juegos de Nintendo Switch aún no está clara.

Nintendo aún no ha realizado comentarios al respecto. En mayo, Nintendo declaró que su tan rumorado sucesor de la Switch no sería lanzado antes de abril de 2024 como muy pronto. El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, explicó durante una presentación para inversores que la compañía no tiene previsto lanzar nuevo hardware en el año financiero 2023/24, que finaliza el 31 de marzo de 2024.

Esto ocurre a pesar de una disminución en las ventas de la Switch. La consola vendió cerca de 18 millones de unidades en el último año financiero, en comparación con las 23 millones vendidas el año anterior y las 28 millones el año anterior a ese. Sin embargo, Nintendo no busca apresurar el lanzamiento de una nueva consola para abordar esta disminución, ya que ha pronosticado otra caída para el próximo año.

“Frenar el impulso de ventas de la Switch será difícil en su séptimo año”, dijo Furukawa durante la presentación. “Nuestra meta de vender 15 millones de unidades en este año fiscal es un tanto ambiciosa, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para impulsar la demanda antes de la temporada navideña para alcanzar el objetivo”.

Los rumores sobre una nueva consola han estado circulando durante años. Se decía que la nueva consola ofrecería gráficos mejorados similares a los de la PlayStation 4 y su modelo Pro, pero aún no hay información oficial sobre el próximo hardware de Nintendo.

Vía: IGN

Nota del editor: Qué raro que Nintendo piense en un lanzamiento durante la temporada fuerte de títulos del próximo año, generalmente sería un lanzamiento por marzo, como el Switch original para tener un base sólida de usuarios para otoño. Sin embargo, si el objetivo es lograr la meta de ventas del Switch original, puedo encontrar una excusa.