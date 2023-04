5 juegos formativos ideales para empezar a jugar

El decidir con qué introducir a los más pequeños al bonito pasatiempo del gaming siempre es complicado. Hay quienes por un lado los quieren alejar del tema de la violencia y otros, buscan experiencias profundas y a la vez sencillas de entender. Ahora que justamente viene el Día del Niño, nos pareció interesante hacerte unas cuantas recomendaciones de títulos que creemos, son más que ideales para que un niño o niña empiecen a jugar y sobre todo, se empiecen a formar dentro del hobby, esto con obras de muchísima calidad que les servirán para entender cosas como mecánicas y lenguaje de videojuegos, pero sobre todo, que los alejarán de las modas mucho más vacías que puedes encontrar en dispositivos móviles. Sin más, acá te van cinco juegos que además, seguro que tú también podrás disfrutar al lado de los más jóvenes de la casa.

Yoshi’s Crafted World

El mundo de Yoshi siempre ha tenido una relación especial con los niños. Desde su primeros juegos propios, el famoso dinosaurio verde tuvo que cuidar de Baby Mario y compañía. Tras una época complicada para el personaje en rol de protagonista, hace unos años vimos una especie de resurgimiento gracias a Good Feel y al propio Takashi Tezuka, quien siempre le ha visto un enorme potencial. Yoshi’s Crafted World es una auténtica tesis de cómo hacer juegos introductorios que no caigan en lo monótono o que se sientan tontos. Este título exclusivo del Nintendo Switch, utiliza un montón de distintas técnicas para hacer que los más jóvenes entiendan cosas como mecánicas básicas de un platformer y hasta lenguaje básico usado por un videojuego para comunicarse directamente con el usuario. De verdad, ésta es una las mejores opciones que tienes para que un niño o niña comiencen a jugar.

Snipperclips

Cuando el Nintendo Switch se estaba lanzando en 2017, se hicieron un montón de experimentos con juegos que aprovecharan el hecho de que cada consola vendida, ya venía con dos controles para jugar. Sin duda alguna, una de las propuestas más interesantes del momento fue la de Snipperclips, juego que te obliga a trabajar en equipo para salir adelante en cada uno de sus retos. Podríamos decir que estamos ante un muy original puzzle en el que por medio de recortes, tienes que ir superando distintos problemas, esto claro, colaborando activamente con quien te esté acompañando. Al inicio podría parecer complicado, pero la verdad es que todo su concepto es brutalmente intuitivo, haciéndolo ideal para disfrutarlo al lado de los más jóvenes de la casa que están buscando una buena puerta de entrada a este maravilloso pasatiempo.

Rayman Legends

Si uno toma Rayman Legends lo primero que puedes pensar es que estás ante un platformer en dos dimensiones mayormente pensado para jugadores avanzados, sin embargo, tan solo es cuestión de detenerse por un par de segundos para darse cuenta que este trabajo de Michel Ancel también está marcadamente diseñado para los más jóvenes. Además de su inmenso atractivo visual, tenemos mecánicas y un lenguaje sumamente claro que te explica los fundamentos de los cuales parte cualquier videojuego; además, está el hecho de poderse jugar en cooperativo, por lo que es posible estar lado a lado con ese nuevo videojugador para irlo llevando de la mano en sus primeros pasos dentro de este pasatiempo. Otra buena noticia es que este título está disponible en todos lados a precios sumamente accesibles, por lo que entrarle es muy simple.

Untitled Goose Game

El andar molestando al prójimo sin razón alguna podría parecer ser una lección no tan buena para un niño o niño, pero hacerlo dentro de un videojuego, creemos que no está tan mal, pues al final del día, este hobby se trata sobre divertirse. Untitled Goose Game representa a todo lo anterior y en efecto, a pesar de que en la superficie podría parecer un juego sumamente simplón y hasta de broma, la verdad es que si uno lo revisa detenidamente, te topas con un título bastante profundo y sobre todo, que hace perfecto su trabajo de presentar mecánicas base entendibles, pero sin ser tan obvio. Dicho punto en específico lo convierten en una experiencia ideal para un niño o niña que empieza a jugar, pero que todo el tiempo lo está tratando como una persona pensante y capaz de resolver problemas, esto claro, todo con el alocado tono de controlar a un alocado ganso que está dispuesto a hacerle la vida de cuadritos a todos los que lo rodean.

Kirby and the Forgotten Land

Todo el que haya jugado un juego de Kirby sabe perfectamente que la creación de Masahiro Sakurai es mucho más que solo un rostro encantador. Desde sus inicios, los títulos de la famosa bola rosa han sido ideales para que cualquiera los pueda tomar, pues sus ideas y formas son fáciles de entender, pero nunca simplonas o tontas. Hace muy poco, finalmente tuvimos el primer intento real de llevar a este personaje a un mundo de tres dimensiones con Kirby and the Forgotten Land, dando resultados francamente espectaculares. Además de que tenemos un maravilloso platformer 3D, se nos presenta una experiencia ideal para que los más jóvenes de la casa comiencen a entender cómo es que debe funcionar un buen videojuego y qué es lo que quiere decir comunicarse a través de mecánicas de juego y no de texto o audio. Otro punto a su favor para esta experiencia es que se puede jugar en cooperativo, por lo que la diversión se puede compartir en todo momento.