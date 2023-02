5 juegos de Game Boy que queremos en Switch

Una de las grandes sorpresas de los últimos días tuvo que ver con que durante el más reciente Nintendo Direct, finalmente se confirmó algo que los fans habían estado pidiendo con especial enjundia: juegos de toda la familia de Game Boy se unen al servicio de Switch Online. Por supuesto y como era de esperarse, este estreno se da de manera un tanto mesurada, con algunos juegos seleccionados de estas queridas consolas, esto claro, con la promesa de que en el futuro llegarán muchos más de ellos. Obviamente no pudimos evitar pensar en qué nos gustaría ver más adelante específicamente en el Game Boy original, por lo que te hemos preparado una lista de títulos que merecen estar sí o sí dentro del servicio. Esperamos a que nos cuentes cuáles son los que más esperas en lo personal.

Pokémon Red & Blue

Indudablemente, el gran ausente de esta primera oleada de juegos de Game Boy en el Switch. Sabemos perfectamente que el tema de Pokémon se trata aparte, pues no es como que Nintendo sea el único con voto en la mesa. A pesar de lo anterior, nos parece que por su importancia y claro, por lo icónicos que son, la primera generación de esta adorada serie tiene que llegar pronto. Pokémon Red & Blue no solo le dieron vida a una de las IP más importantes y populares de todo el mundo en la actualidad, sino que básicamente vinieron a darle una segunda vida al Game Boy cuando ya estaba por colgar los tenis. Algo que igualmente sería interesante es que además de estas dos versiones, también se pudiera poner a nuestra disposición la Yellow Version, misma que también fue de suma importancia para un montón de jugadores.

Super Mario Land

Sabemos perfectamente que Super Mario Land 2 ya está disponible actualmente en el servicio de Switch Online y que indudablemente, es mejor juego que su antecesor, no obstante, nos parece importante que Super Mario Land también esté disponible para que cualquiera lo pueda disfrutar. ¿Por qué decimos todo esto? Pues bien, la realidad fue que este título en específico marcó todo un parteaguas de cómo es que se debían llevar series grandes a algo como el Game Boy. La transición que hay de lo que se hizo en el NES a la portátil, es básicamente impecable, cumpliendo a cabalidad la promesa de tener un juego de Mario para llevar. Por tal motivo, nos parece que este título en específico, debería de aparecer muy pronto en el servicio con todo y que ya tengamos a su secuela.

Donkey Kong

Donkey Kong es otro de los grandes rostros de Nintendo. Uno que recordamos con especial cariño. Durante la era del Game Boy, el famoso primate tuvo un juego sumamente interesante que venía a reinventar y a modernizar su forma más clásica. El llamado Donkey Kong 94 era una reimaginación del juego arcade en el que nació el personaje que claro, le daría su primer gran éxito a Nintendo dentro de la industria de los videojuegos. Fuera de toda la nostalgia, te podemos decir que este juego es un platformer de verdadero alarido con decenas de niveles a superar que valen totalmente la pena. Además, creemos que es una parte importante de la historia de la portátil, por lo que debería de estar dentro del servicio cuanto antes.

Kid Dracula

Los Castlevania de Game Boy serían otra de las grandes adiciones que nos encantaría ver en el Nintendo Switch, sin embargo, si tuviéramos que elegir, diríamos que nos gustaría todavía más ver a Kid Dracula, título más recordado por lo que fue su versión de Famicom, pero que también tuvo una en la bella portátil de Nintendo y que no muchos pudieron jugar en su momento. La verdad es que actualmente creemos que esta parte de la historia de la icónica serie de Konami merece mucha más atención de la que a veces recibe, por lo que estaría genial que se pusiera a disposición de todos nosotros. ¿De qué va todo este juego? Pues bien, te contamos que es una especie de parodia de la aventura de los Belmont y Drácula dentro de un precioso y muy bien diseñado juego de plataformas.

Kid Icarus: Of Myths and Monsters

Durante los últimos días se ha estado hablando bastante sobre un posible regreso de Pit y todo su mundo basado en mitología griega. Sobre todo, se pide un remake del precioso título de 3DS. Probablemente, lo anterior sería mucho pedir. Lo que creemos que no es demasiado, sería tener a la entrega de esta serie que hubo en el Game Boy. Sí, además del querido juego de NES, existió Kid Icarus: Of Myths and Monsters para la portátil, juego que trasladaba de una gran forma la experiencia a una aventura más pequeña pero igual de sensacional. No cabe duda que tener un juego como este le daría mucho más valor al servicio, sobre todo si tomas en cuenta lo complicado y costoso que es actualmente encontrar su versión original.