Pese a que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya está en camino, aún faltan un par de meses antes de que esta nueva entrega esté disponible para todo el público. Ahora, parece hacer que esta espera será mucho más pesada para algunos, ya que recientemente se filtró el libro de arte de la Edición de Colección, revelando así varios detalles sobre esta entrega.

Durante las últimas horas, sitios como Twitter se han llenado con comentarios, imágenes y discusiones que revelan nueva información sobre la esperada secuela de Breath of the Wild, algo que no ha sido del agrado de muchos fans. Aunque no estamos hablando de gameplay, la información que encontramos en el libro de arte sí ha arruinado un par de sorpresas, como nuevos enemigos, personajes, y pistas de lo que podrían ser mecánicas en el juego.

Si no deseas que esto te pase, aquí te decimos cómo bloquear cualquier información no deseada sobre este juego en Twitter:

-Ve a “Más opciones”.

-Busca “Configuración y soporte”.

-Selecciona “Configuración y privacidad”.

-Ve a “Privacidad y seguridad” y selecciona “Silenciar y bloquear”.

-En “Palabras silenciadas” agrega las que deseas apretando en “+” y configuras dichas palabras a tu gusto.

Aunque no vamos a compartir estas imágenes, una simple búsqueda en internet te dará acceso a esta información. Te recordamos que Tears of the Kingdom llegará al Nintendo Switch el próximo 12 de mayo de 2023. En temas relacionados, los fans no están contentos con un regalo de preventa del juego. De igual forma, pista indicaría que el Switch de este título sí es real.

Nota del Editor:

Aunque bloquear palabras puede ser sencillo, la verdad es que muchos tal vez no tengan la fuerza necesaria para no ver spoilers. Estamos hablando de una espera de casi tres meses. En ese tiempo no solo uno puede cometer un error, sino que puede perder su fuerza de voluntad.

Vía: Twitter