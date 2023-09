5 juegos a seguir en septiembre

Damos banderazo de inicio a la temporada más fuerte e intensa de lanzamientos del año dentro del medio. Septiembre marca esa época en la que nuestra cartera y tiempo sufrirán bastante y en la que claro, deberemos de tomar importantes decisiones sobre en donde vamos a poner nuestra atención. Xbox pone su carta más fuerte en muchos años sobre la mesa, mientras que Warner Bros. y el propio Electronic Arts, harán apuestas que en caso de no salir como se espera, podrían poner en peligro a las compañías. La cosa pinta sumamente bien y la emoción está por las nubes, así que te hemos preparado una lista especial de los cinco juegos que creemos, debes de tener muy presentes a lo largo de las siguientes cuatro semanas, mismas que estarán llenas de estrenos que indudablemente darán de qué hablar.

Starfield

Momento de la verdad. Luego de un larguísimo proceso de desarrollo en el cual se atravesó la sonada compra de Microsoft, Bethesda finalmente está listo para lanzar su siguiente gran RPG, uno que ha hecho que las expectativas estén verdaderamente por las nubes, pues sumado al renombre del estudio, se espera que Xbox presente esa exclusiva imponente que lo ponga a competir de tú a tú con Sony y Nintendo. No solo esperamos que Starfield sea un buen juego, se espera que se convierta en uno de los referentes del género y que claro, esté peleando en diciembre por el título de Juego del Año. Sabremos de qué está hecho cuando se esté lanzando en Xbox Series X|S y PC el próximo 6 de septiembre. Prepárate para explorar las estrellas y descubrir que hay más allá de la última frontera.

Lies of P

La forma en la que la fórmula de FromSoftware ha permeado en todo el medio, no es algo que se vea a diario. Para prueba, las decenas de juegos llamados Soulslike que se publican mes con mes. Por supuesto, el saber qué vale la pena y qué no es un tanto complicado, sin embargo, desde que fue presentado, Lies of P llamó mucho la atención, pues tiene un concepto sumamente interesante que aborda la historia del siempre icónico Pinocho con un tono oscuro y un arte llamativo. La realidad es que este título en específico puede salir para cualquier lado, pues su desarrollador y publisher, también son poco conocidos. Como sea, el demo de hace unas semanas nos dejó entrever que la cosa va por buen camino, por lo que estamos casi seguros de que este 19 de septiembre cuando se esté lanzando tanto en consolas de pasada, como de actual generación y PC, tendremos una buena experiencia que nos podría sorprender bastante.

Mortal Kombat 1

Después del enorme éxito que se tuvo con las dos pasadas entregas, NetherRealm Studios y Warner Bros., están listos para lanzar un nuevo juego de su serie estrella. Mortal Kombat 1 luce brutal, y estamos completamente seguros de que dejará más que contentos a sus apasionados fans, dándoles el baño de sangre y vísceras que se merecen. La idea de ponerle el número uno en el título manda diferentes mensajes, siendo el más importante que estamos ante una especie de nuevo inicio para la franquicia, el cual, traerá de regreso a viejos conocidos y a la vez, introducirá personajes completamente nuevos a las opciones que tendremos para elegir. Sobre su lanzamiento, lo puedes esperar el próximo 19 de septiembre, con la interesante decisión de salir en PS5, Xbox Series X|S, PC y Switch. Sí, habrá versión para la consola de Nintendo, mientras que el PS4 y Xbox One fueron puestos de lado.

Payday 3

Los juegos multiplayer cooperativos se encuentran en medio de una crisis. Se ha vuelto normal ver constantes intentos de diferentes tipos que en cuanto se estrenan, fracasan rotundamente para cerrar su servicio poco tiempo después. De alguna manera, Starbreeze Studios ha logrado que su propuesta se mantenga vigente y con una audiencia cautiva que ha demostrado ser sumamente fiel. Tras el éxito de su segunda entrega, el estudio está listo para lanzar Payday 3 con un montón de novedades y mejoras que ya están dando mucho de qué hablar. Toca esperar al siguiente 21 de septiembre para ver si todo se mantiene o no por buen camino cuando este título esté viendo la luz en PS5, Xbox Series X|S y PC. Prepárate para reunir a tu escuadrón y así, convertirte en el ladrón más efectivo.

EA Sports FC 24

Luego de toda la polémica y hasta escándalo que se generó cuando Electronic Arts anunció que su relación con la FIFA había terminado, es momento de que veamos qué rumbo tomará una de las franquicias de juegos deportivos más añejas y exitosas de toda la industria. EA Sports FC 24 toma todo lo que se ha construido por años, solo que ahora sin la importante licencia del máximo órgano regulador del futbol internacional. Habrá que ver si el publisher de Redwood consigue superar el reto y así, seguir siendo el rey de los juegos de balompié. Espera regresar al césped y a los grandes estadios cuando este juego se esté estrenando en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch y PC, el próximo 29 de septiembre.