v

En cuanto a Super Mario Bros. Wonder, el productor Takashi Tezuka dijo que Miyamoto “daría algunas opiniones” y “haría comentarios aquí y allá”. Tezuka dijo en una entrevista con IGN:

“Con Wonder en particular, no fue como si el Sr. Miyamoto estuviera a nuestro lado durante todo este tiempo susurrándonos al oído ni nada por el estilo. A veces pasaba por donde estábamos trabajando, miraba las cosas y daba algunas opiniones. Generalmente observaba las cosas y hacía comentarios aquí y allá, e incluso cosas que no parecían comentarios importantes, he trabajado con el Sr. Miyamoto durante mucho tiempo y realmente lo entiendo, así que pude entender lo que estaba insinuando o tratando de transmitir, y teníamos conversaciones en torno a esos tipos de temas”.