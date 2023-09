Hatsune Miku y Pokémon se unen en una increíble colaboración

The Pokémon Company ha anunciado una nueva colaboración con la famosa Vocaloid japonesa, Hatsune Miku. La colaboración se titula “Project Voltage 18 Types 18 Songs” y contará con 18 canciones e ilustraciones, una para cada uno de los 18 tipos de la serie Pokémon. Las canciones incluirán muestras de música y efectos de sonido de Pokémon. También se espera la participación de otros vocaloids.

Las ilustraciones se compartirán a partir del 4 de septiembre de 2023, mientras que las canciones se lanzarán a partir del 29 de septiembre de 2023. Se creó una nueva cuenta X para esta colaboración, que puedes consultar en la publicación a continuación.

Vía: Go Nintendo

Nota del editor: Intenté por años agarrarle gusto a Hatsune Miku porque me parece un concepto increíble y la vocaloid también es super cool, pero solo me llegó a gustar “The World is Mine“. Pero espero que esto emocione y le cumpla a los fans de Miku y Pokémon.