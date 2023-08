Estrenan último capítulo de Pokémon Senda a la Cima

Hacer amigos después de mudarse a una nueva ciudad puede ser un desafío. En la nueva serie animada de cuatro partes “Pokémon: Senda hacia la Cima“, ese es el caso de Ava, una niña de 13 años que acaba de mudarse a una nueva ciudad y se encuentra extrañando su vida anterior mientras comienza a asistir a una escuela desconocida.

A pesar de su situación, Ava comienza a abrirse y hacer amigos cuando se une al club de Juego de Cartas Pokémon de su escuela. Es allí donde descubre que tiene un talento natural para el juego. Pronto, se siente inspirada para ponerse a prueba y ver hasta dónde pueden llevarla sus habilidades a ella y a su compañero Pokémon, Oddish.

“Pokémon: Camino hacia la Cima” se estrenó en el Campeonato Mundial de Pokémon 2023, y ahora puedes ver el Ep. 4 en Pokémon TV y en el Canal oficial de YouTube de Pokémon. Este es el episodio final de esta corta serie, así que asegúrate de sintonizarlo para ver cómo Ava desarrolla sus estrategias en el Juego de Cartas Pokémon mientras viaja por la Senda a la Cima.

Vía: YouTube

Nota del editor: Esta serie no me atrapó, más que nada porque siento que (obviamente) es un anuncio para venderme tarjetas Pokémon, no sé si darle una checadita al fin que son cuatro capítulos, tal vez.