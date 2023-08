Cancelan la serie The Idol de HBO tras primera temporada

El programa de televisión “The Idol” ha sido cancelado después de una temporada, mal recibida, confirmó HBO.

“Después de mucha reflexión y consideración, HBO, así como los creadores y productores, han decidido no continuar con una segunda temporada”, dijo un portavoz de HBO en un comunicado. “The Idol fue uno de los programas originales más provocativos de HBO y nos complace la sólida respuesta del público”.

La serie de cinco partes seguía a Lily-Rose Depp como una estrella pop al estilo Britney que se enamora de un líder de culto y dueño de un club nocturno, interpretado por Abel “The Weeknd” Tesfaye, revelando el lado sórdido de la industria musical.

La serie fue calificada por algunos críticos como abusiva y pornográfica después de su primera proyección en el Festival de Cine de Cannes en mayo. Al igual que el exitoso programa de HBO “Euphoria“, “The Idol” fue dirigido por Sam Levinson.

Variety la llamó una “fantasía masculina sórdida”, escribiendo: “No debería ser necesario degradación y sufrimiento para fortalecer a Jocelyn. La audiencia de ‘Euphoria‘ no se sorprenderá demasiado por la vergonzosa forma en que (Levinson) trata al personaje de Depp, ya que tanto ella como el programa parecen estar atrapados bajo el pulgar de The Weeknd”.

Pero la controversia había girado en torno a la producción durante meses antes. El primer director abandonó el programa con aproximadamente un 80% completado, informó Rolling Stone a principios de este año, citando fuentes que hablaron de un entorno de producción caótico.

Cuando el programa se emitió, las críticas negativas siguieron llegando.

“La expresión ‘Del sublime al ridículo’ rara vez ha sido tan adecuada como al ver ‘The Idol‘, el nuevo drama pretendidamente sexy de HBO“, dijo una reseña de Brian Lowry de CNN en junio.

Lowry agregó más tarde que HBO había “terminado con un ‘Showgirls‘ ridículamente malo para nuestros tiempos, poniendo fin de manera abrupta y conspicua a su racha de éxitos dramáticos sobresalientes (véase ‘Succession‘, ‘The White Lotus‘ y ‘The Last of Us‘)”.

Aunque el programa “se esforzó al máximo (y ocasionalmente hacia adelante y hacia los lados) para ser provocador… su defecto más relevante no fue tanto ser ofensivo como simplemente aburrido, una cualidad que persistió a lo largo de sus cinco episodios”, escribió Lowry.

“Se puede considerar ‘The Idol‘ como un experimento en libertad creativa que no dio resultado, lo cual ocurre todo el tiempo”, concluyó Lowry.

Vía: CNN

Nota del editor: ¡Híjole! Justo cuando estaba pensando en darle una oportunidad, lástima que se atravesó Ahsoka, que tampoco está como siendo tanto de mi agrado ¬¬