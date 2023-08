HBO Max estará compensando a usuarios nuevos

En estos días no se le tiene mucho cariño a la compañía de Warner Bros. Discovery, puesto que han cometido errores que se salen fuera del entendimiento, eso incluye sacar mucho contenido de la plataforma ahora conocida como Max y también cancelar productos planeados para la misma. Eso ha hecho que algunos usuarios sientan que han sido estafados por pagar su membresía.

En el caso de México, a esta página aún se le conoce como HBO Max, y se está ofreciendo una especie de descuento a usuarios que recién se estén sumando al servicio de streaming, esto como parte de dar una cálida bienvenida. A eso se suma una especie de disculpa por retirar series que la gente quería seguir viendo, entre ellas se ha afectado mucho más a la animación.

Entre lo que más llama la atención con los descuentos está la parte de pagar $399 MXN por 3 meses de suscripción de golpe, y eso es uno de los beneficios, dado que el mes normal cuesta aproximadamente unos $179 MXN. Por su parte está la oferta de un año a $1249 MXN, y dicho precio es el equivalente a ahorrarse unos 5 meses de uso de la plataforma.

De igual manera, está la promesa latente de que llegarán más series de calidad para que se mantengan pagando la suscripción, entre ellas tenemos la segunda temporada de The Last of Us, la serie de Harry Potter confirmada hace unos meses y hasta estrenos de cine como la reciente Barbie.

Vía: HBO Max

Nota del editor: Cuando HBO Max recién llegó a México tenía un precio mucho mejor y poco a poco lo han ido subiendo, y los beneficios realmente no valen tanto la pena. Ojalá para cuando salga The Last of Us de nuevo no esté tan caro.