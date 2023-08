Mencionan que Nintendo podría cometer error con Switch 2

En las últimas semanas, las noticias y rumores del Nintendo Switch 2 no han parado de darse conocer , con estimaciones de cuánto estaría costando, así como de la fecha posible en la que finalmente se estaría lanzado a la venta. Pero a pesar de todo esto, aún se tiene una duda respecto al dispositivo, algo que se relaciona al uso de videojuegos de la generación que se queda atrás.

Según lo que menciona Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, es que la compañía de Japón debería ser inteligente con el tema e incluir la retrocompatibilidad, puesto que ya hay una audiencia bastante grande que perdería miles de títulos por la decisión de cambiar de formato de juego. Comentando que al inicio las ganancias llegarían, pero a la larga la decisión de incluirla podría ser perjudicial.

Aquí lo que dijo en una entrevista reciente:

Tienes que dar a los consumidores lo que quieren y optimizar su experiencia, y no puedes no ofrecer una función que puedes dar para maximizar las ventas. Eso no es cumplir tu contrato con los consumidores. Tienes que hacer lo mejor que puedas por ellos. Supongo que es posible que la falta de retrocompatibilidad aumente tus ingresos durante un tiempo, pero ¿a qué precio?.