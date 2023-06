Algunas series de HBO se podrán ver en Netflix

Después de más de un año de brutales cancelaciones y despidos en HBO, parece que la devoción del CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, por generar ingresos rápidos sigue siendo tan fuerte como siempre. Según informó Deadline ayer, Warner Bros. Discovery podría estar licenciando series originales de HBO a Netflix. Las fuentes de Deadline afirman que se trata de un movimiento financiero con el que la vieja guardia de HBO no está de acuerdo, pero que es necesario para fortalecer los resultados financieros. También señalan que es posible que el acuerdo no llegue a concretarse.

Se rumora que la serie que sería objeto de este acuerdo es “Insecure” de Issa Rae, que se emitió en HBO durante cinco temporadas hasta diciembre de 2021. Otras series podrían seguir el mismo camino. El acuerdo no sería exclusivo; Warner Bros. Discovery seguiría teniendo la capacidad de mostrar la serie en su propia plataforma, Max.

Esta no sería la primera vez que una serie de televisión o una película se emite en dos plataformas de streaming diferentes. Gracias a algunos acuerdos contractuales, actualmente se puede ver “Avatar: The Way of Water” tanto en Disney Plus como en Max. Sin embargo, este sería el primer gran acuerdo de streaming para Warner Bros. Discovery desde que vendió un paquete de programas cancelados a redes de televisión con publicidad gratuita (FAST), incluyendo Roku y Tubi, a principios de este año. Estos programas incluían “Westworld“, que fue cancelada recientemente, y los episodios no emitidos de la serie de Joss Whedon, “The Nevers“.

Si bien es inusual que el propietario de un servicio de streaming venda contenido a competidores, durante años esto fue algo común. En 2014, Warner Bros. licenció algunas de sus series más populares a Amazon Prime Video, incluyendo “Los Soprano” y “The Wire“, y antes de eso, sindicó versiones editadas de algunas series a TBS y TV Guide. Solo fue en los últimos años cuando los servicios de streaming buscaron crear sus propios feudos de contenido que la venta de programas a servicios competidores se desaceleró.

Pero el año pasado, Zaslav dejó en claro que su compañía estaba “abierta para hacer negocios” y que no sacrificarían sus resultados financieros solo para asegurar más suscriptores de Max.

“Tenemos toneladas de contenido que ha estado inactivo solo por razones puramente de principios”, dijo el director financiero, Gunnar Wiedenfels, en un evento del Bank of America el año pasado.

El actual acuerdo de licencia que se rumora llega después del reciente cambio de marca y relanzamiento de WBD de HBO Max como simplemente Max, que incluyó un nuevo nivel de precios para videos en 4K y algunas señales de que el despliegue fue apresurado, lo que resultó en un problema vergonzoso con los créditos por el cual WBD se vio obligado a disculparse, ya que agrupó a escritores, directores y a todos los demás bajo el título de “creadores”, enfureciendo a los escritores en huelga de WGA (Asociación de Escritores de América).

Hay muchas razones para no estar de acuerdo con el enfoque “abierto para hacer negocios” de Zaslav, pero poder ver programas de alta calidad como los que HBO es conocido en múltiples plataformas es raro, ya que el contenido de primera mano se acumula en trincheras de streaming. Y es una historia más agradable que una película en la que la gente invierte tiempo y trabajo sea cancelada por motivos fiscales.

Vía: The Verge

Nota del editor: Debería de existir algún tipo de bundle, me gusta lo que hace Telmex con Claro y Paramount+, incluso Disney+ y Stars pero, al menos personalmente pienso que es un disparate pagar todos los servicios cuando apenas tienes tiempo de ver una serie, incluso con hijos, creo que no hay razón para pagar más de dos servicios a la vez. Y esta decisión de HBO es parte de las consecuencias, hay demasiada oferta y no se puede ver todo el contenido.