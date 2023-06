Las adaptaciones a live action de franquicias queridas, especialmente del anime, suelen ser más fallidas que exitosas. Pero las expectativas son altas para One Piece de Netflix, en parte porque Eiichiro Oda, el icónico artista de manga cuya historia es la base de la serie, se desempeña como productor ejecutivo. Y por lo que Netflix ha revelado hasta ahora, parece que se está poniendo mucho cuidado en dar vida al viaje de los Sombreros de Paja.

Escrito e ilustrado por Oda, One Piece fue publicado por primera vez en 1997. Dos años después, Toei Animation comenzó a producir el anime basado en el manga. En las últimas dos décadas, One Piece se ha convertido en una de las franquicias globales más populares. Tanto el manga como la serie de anime están en curso y han superado los 1,000 capítulos y 1,000 episodios, respectivamente. Cuando Netflix lance la serie de live action, será recibida por legiones de fanáticos, muchos de los cuales han seguido las aventuras de Monkey D. Luffy durante años.

La serie sigue a Luffy, quien está en una búsqueda para encontrar el legendario One Piece, que lo convertirá en el Rey de los Piratas. Para lograrlo, reúne a un grupo variopinto para que lo acompañe en sus aventuras náuticas. Incluyen al espadachín Roronoa Zoro, la navegante Nami, el francotirador Usopp, el cocinero Sanji y el médico Tony Tony Chopper. Netflix ya ha anunciado a las estrellas que interpretarán a estos queridos personajes, así como muchas otras incorporaciones al elenco.

El 5 de mayo, también conocido como el cumpleaños de Luffy, Oda compartió una carta a los fanáticos con una actualización sobre la serie.

Oda continuó: “Desde entonces, Netflix ha comprometido enormes recursos para la producción. Se anunció que la serie se lanzará en 2023, pero han prometido que no la lanzarán hasta que yo esté satisfecho”.

“Considerando mi expectativa de vida, creo que esta es la última oportunidad de llevar One Piece a todo el mundo”, escribió. “Si vamos a hacerlo, quiero poder supervisar las cosas mientras aún estoy activo. Por eso acepté la adaptación live action de One Piece en 2016″.

El creador de la serie también compartió que el programa de acción real tendrá 8 episodios. El mensaje de Oda puede sonar sombrío pero, debemos recordar que sufre de problemas de salud desde hace tiempo incluyendo diabetes, recientemente también confesó que ha estado durmiendo no más de tres horas diarias.

Como parte de la conferencia TUDUM de Netflix y para celebrar el lanzamiento de One Piece en su versión live action. Se grabaron capsulas con los protagonistas de la serie, las cuales se publicaron en Twitter y que puedes ver a continuación.

