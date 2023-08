Rodaje de House of Dragons continuará a pesar de huelga

El exitoso spin-off de Game of Thrones de HBO, “House of the Dragon“, no se verá afectado por la huelga de SAG-AFTRA, según un informe de Variety. Debido a que el elenco de la serie está compuesto principalmente por actores que trabajan bajo contratos regulados por el sindicato local Equity, la serie técnicamente puede continuar su rodaje debido a que los miembros de Equity no tienen permitido legalmente hacer huelga en solidaridad con sus contrapartes estadounidenses.

Equity compartió su orientación recomendada para la huelga con sus 47,000 miembros el jueves, justo antes de que SAG-AFTRA declarara oficialmente la huelga, agregando:

“Equity U.K. apoyará a SAG-AFTRA y a sus miembros por todos los medios legales. Un intérprete que se una a la huelga (o se niegue a cruzar una línea de piquete) en el Reino Unido no tendrá protección contra el despido o una demanda por incumplimiento de contrato por parte del productor o el contratante. De la misma manera, si Equity alienta a alguien a unirse a la huelga, Equity en sí estará actuando ilegalmente y, por lo tanto, será responsable de daños o una orden judicial”.

El programa también logró evitar quedar atrapado en la huelga concurrente de la WGA. De acuerdo con las regulaciones de la huelga, los miembros de la WGA involucrados en proyectos internacionales deben detener su trabajo en cualquier producción que esté bajo la jurisdicción del sindicato si hay tareas de escritura activas en marcha. En consecuencia, varios proyectos estadounidenses que se estaban filmando en el Reino Unido se vieron afectados por la huelga, pero afortunadamente para HBO, “House of the Dragon” pudo continuar su producción gracias a la finalización de los guiones antes de la huelga.

Vía: Collider

Nota del editor: No sé qué pensar acerca de esto, por un lado creo que está bien no meterse en asuntos ajenos, por otro lado, hablamos un poco de la mala distribución de ganancias que no solo afecta al talento Hollywoodense.