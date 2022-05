¡Aquí el nuevo avance de House of the Dragon!

A tres años del final de Game of Thrones, parece que el mundo por fin está listo para dejar de lado a la terrible conclusión de la serie, y mirar hacia el futuro. De esta forma, el día de hoy se ha liberado un nuevo avance de House of the Dragon, la precuela de HBO que muchos esperan con ansias.

De manera inesperada, un nuevo avance para House of the Dragon ha llegado. Esta precuela se desarrolla 200 años antes de los eventos de Game of Thrones, y nos presentará los eventos de The Dance of Dragons, el cual recapitula los hechos de la guerra civil de los Targaryen, algo que el tráiler de hoy deja en claro.

Inspirado por el libro de Fire & Blood, House of the Dragon se encargará de representar uno de los eventos más importantes en la historia de Westeros, en donde dos hijos Targaryen pelearon por ver quién sería el encargado de gobernar los siete reinos. Es así que la serie por fin adaptará de gran forma estos eventos.

House of the Dragon llegará a HBO Max el próximo 21 de agosto de 2022. En temas relacionados, George R.R. Martin habla sobre los detalles más importantes de la serie. De igual forma, este autor ya vio la serie, y esto es lo que opina.

Nota del Editor:

Considerando que D. B. Weiss y David Benioff no están involucrados en este proyecto, es muy probable que la serie no sufra de los mismos problemas que plagaron a las últimas temporadas de Game of Thrones, lo cual es una gran noticia.

Vía: HBO