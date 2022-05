Se confirma fecha y hora para el Summer Game Fest

Pese a que no tendremos un E3 este año, Geoff Keighley se encargará de llevar a cabo una nueva iteración del Summer Game Fest. Aunque ya sabíamos que este evento comenzará en junio, no fue sino hasta hace unos momentos que se confirmó la fecha y hora exacta para la presentación inaugural.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Keighley confirmó que el Summer Game Fest de 2022 comenzará el próximo 9 de junio a la 1:00 PM (hora de la Ciudad de México). Aunque por el momento no hay más detalles, seguramente tendremos frente a nosotros un extenso evento lleno de revelaciones de todo tipo.

We Have A Date!

Don't miss #SummerGameFest streaming live on Thursday, June 9 at 11a PT / 2p ET / 6p GMT.

I'm hosting a live cross-industry showcase. Game announcements, reveals + Day of the Devs.

Lots of events coming in June, keep checking https://t.co/Hp7WuLrjXk pic.twitter.com/NCfvdjNMXk

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 5, 2022