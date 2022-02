George R.R. Martin ya vio House of the Dragon

El año pasado tuvimos nuestro primer tráiler de House of the Dragon, una de las muchas series spin-off de Game of Thrones. Todavía es muy temprano como para decir qué tan bien o mal podría estar, sin embargo, George R.R. Martin, creador de esta franquicia, ya tuvo oportunidad de ver algunos episodios y de acuerdo con él, el proyecto está desarrollándose bastante bien.

Como parte de su blog personal, Martin compartió lo siguiente:

“Les tengo noticias emocionantes desde Londres — me informan que ya finalizó el proceso de filmación para la primera temporada de House of Dragon. Sí, todos los diez episodios. He visto unos cuantos, y me encantaron. Claro, hay muchas cosas por hacer. Efectos especiales, temperatura de color, música, todo el trabajo de post producción. Pero el guion, la dirección, la actuación todo eso se veía impecable. Espero que les guste tanto como a mí. Mis respeto para Ryan y Miguel y sus equipos, y a nuestro increíble elenco.”

House of the Dragon es una precuela ambientada cientos de años antes de los acontecimientos de Game of Thrones y nos contará los orígenes sobre la Casa Targaryen. Todavía no sabemos cuándo se estrenará este próximo proyecto, pero si todo sale bien, deberíamos verlo en algún punto de este año en exclusiva por HBO Max.

Nota del editor: Considerando lo que sucedió con Game of Thrones, HBO debe ser muy cuidadoso con la forma en que manejan este nuevo proyecto. Los fans de esta franquicia todavía siguen con un sabor de boca amargo tras el final de la serie principal, así que House of the Dragon, con suerte, ayudará para contentarlos un poco.

Via: ComicBook